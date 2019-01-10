Tunus parlamentosu Türkiye'den alınan krediyle ilgili anlaşmayı onayladı

TUNUS (AA) - Tunus parlamentosu, Türkiye tarafından güvenlik ve savunma alanlarında kullanılmak üzere verilen 200 milyon dolar değerindeki kredi anlaşmasını onayladı.

Kredi anlaşması, Tunus parlamentosunda düzenlenen oturumda 120 vekilden 109'unun oyunu aldı.

Anlaşma ile ilgili yasa tasarısının metnine göre, güvenlik ve savunma alanlarında kullanılmak üzere Türk Eximbank tarafından sağlanan kredinin 150 milyon doları Tunus Savunma Bakanlığına, 50 milyon doları ise İçişleri Bakanlığına tahsis edilecek.

Krediyle, Tunus'taki güvenlik ve askeri kurumlara Türkiye menşeli teçhizat ve ekipmanların sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Tasarıya göre kredinin 7 yılda geri ödenmesi öngörülüyor.

Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari, parlamentodaki oturumda yaptığı konuşmada, söz konusu anlaşmanın ülkesi ile Türkiye arasında 2012 yılında imzalanan ve 2013'te yürürlüğe giren çerçeve sözleşmenin eki olduğunu söyledi.

Anlaşmayla, Türkiye'den 200 milyon dolar değerinde askeri ve güvenlik teçhizatı alımının hedeflendiğini aktaran Azari, "Bu kredi Tunus güvenlik ve askeri kurumlarının teröre karşı önleyici savunma yeteneğinin güçlendirilmesine katkıda bulunan ekipmanların sağlanmasını finanse edecektir." dedi.