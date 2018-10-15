Bununla beraber Nida Tunus'tan yapılan açıklamada, iki partinin birleşmesi memnuniyetle karşılanarak, benzer şekilde "hükümetin acil ve kapsamlı değişmesi gerektiği" kaydedildi.

ÖYB sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, partinin kurucuları arasında olan ancak daha sonra genel başkanlıktan istifa eden Tunuslu İş insanı Selim Riyahi'nin, partinin başına geçerek Nida Tunus ile birleşmeyi yöneteceği belirtildi.

Yerel basına göre, ÖYB'nin Nida Tunus'a katılımıyla, Nida Tunus'un toplam milletvekili sayısının 55'e ulaştığı ifade edilirken, Ulusal Koalisyon'un 35 milletvekiline gerilediği ifade ediliyor. Ancak Tunus basını benzer şekilde, istifa eden ve istifalarını çeken parlamenterlerin haberlerini de sıkça geçiyor.

Nida Tunus partisine katılmaya karar veren ÖYB yönetiminin girişimine, ÖYB'den kaç milletvekilinin onay vererek, parti yönetimi ile birlikte hareket edeceği ise henüz bilinmiyor.

-Tunus parlamentosunda yoğun "gezi" dönemi

Tunus parlamentosu, Kasım 2019'da planlanan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine bir yıl kala milletvekillerinin gruplar arası aidiyet değiştirdiğine şahit oluyor.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden olan Başbakan Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki taraf arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanmıştı

Mayıs ayında, Nida Tunus Partisi Lideri Hafız Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve Şahid'in istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise Hafız Sibsi ve çevresindekileri "Nida Tunus Partisini bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemekle" itham etmişti.