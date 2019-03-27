HABER

Tunus Parlamentosu'ndan BM'ye Golan Tepeleri çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 22:43 | Son Güncelleme

Tunus Parlamentosu, BM'ye, ABD'nin Golan Tepeleri'nde "İsrail hakimiyetini" tanıma girişimine karşı kararlı durma çağrısı yaptı

TUNUS (AA) - Tunus Parlamentosu, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde "İsrail'in egemenliğini" resmen tanıma girişimini reddettiğini açıklayarak, uluslararası kurum ve kuruluşları özellikle BM'yi, ABD'nin tek taraflı girişimine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağırdı.

Tunus Meclis Başkanı Muhammed en-Nasır, bugünkü oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün burada toplanan meclis, Birleşmiş Milletlerin (BM) tüm anlaşmalarına ve BM Güvenlik Konseyinin tüm kararlarına aykırı olan bu kararı reddetmektedir." dedi.

Nasır, ABD'nin Golan Tepeleri kararını, Suriyelilerin haklarını ihlal şeklinde niteleyerek, kararın ayrıca uluslararası barışı tehdit ettiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Nasır, uluslararası kurum ve kuruluşları özellikle BM'yi, ABD'nin tek taraflı girişimine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağırdı.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Çavuşoğlu: Golan Tepeleri Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdırÇavuşoğlu: Golan Tepeleri Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır
Uysal: Golan Tepeleri kararı İslam dünyası arasındaki rekabetin maliyetiUysal: Golan Tepeleri kararı İslam dünyası arasındaki rekabetin maliyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Golan Tepeleri Tunus

En Çok Okunan Haberler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akşener: Ahlat ve Iğdır'da Cumhur İttifakını destekliyoruz

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Son dakika: Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Deniz Baykal ile ilgili yeni açıklama

Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı

Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Son dakika: Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.