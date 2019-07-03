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Tunus polisi 27 Haziran saldırılarının sorumlusunu yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Tunus’ta geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çifte bombalı saldırının sorumlusu olarak aranan Aymen Smiri, dün akşamki polis operasyonunda ölü olarak ele geçirildi.Tunus İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çifte bombalı saldırının sorumlusu olarak aranan Aymen Smiri’ni bulmak için başkent Tunus’un dış mahallerinden Intilaka’da operasyon düzenledi.

Tunus’ta geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çifte bombalı saldırının sorumlusu olarak aranan Aymen Smiri, dün akşamki polis operasyonunda ölü olarak ele geçirildi.
Tunus İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çifte bombalı saldırının sorumlusu olarak aranan Aymen Smiri’ni bulmak için başkent Tunus’un dış mahallerinden Intilaka’da operasyon düzenledi. Smiri, operasyonda ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Gazi Jeribi “İçişleri Bakanlığı tarafından aranan terörist Aymen Smiri (23), dün gece güvenlik güçlerimizin takibindeyken Intilaka’da vuruldu” dedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sofine Zaag, polisin başarısız bir terör operasyonu değil aksine başarılı bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti. Zaag, operasyon sırasında bomba yüklü bir kemerin de ele geçirilmesini, “Terörist kendini güvenlik güçlerinin veya bir kamu kurumunun yakınında patlatmayı planlıyordu” diye açıkladı.

"Çok aktif ve tehlikeli"
Bakanlık Sözcüsü, zanlının polis operasyonu sırasında patlayıcı bir kemeri harekete geçirdiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Jeribi’nin açıklamasına göre, Aymen Smiri geçtiğimiz hafta başkent Tunus’ta düzenlenen ve 1 polis memurunun öldüğü çifte bombalı saldırıyı planlayan kişi olarak kayıtlara geçti.
Bakanlık Sözcüsü Sofine Zaag da, “Terörist Aymen Smiri’nin Perşembe günü gerçekleştirilen çifte saldırılarla bağlantısı vardı. Yürütülen soruşturma neticesinde saldırıları planlayan kişi olduğu ortaya çıktı. Çok aktif ve çok tehlikeli bir liderdi” diyerek bakanın açıklamasını destekledi.
Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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