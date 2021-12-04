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Tunus Sağlık Bakanı duyurdu: Türkiye aktarmalı yolcuda Omicron tespit edildi

04.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet, koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron’un Kongo’dan Türkiye aktarmalı olarak gelen bir yolcuda tespit edildiğini duyurdu.

Tunus Sağlık Bakanı duyurdu: Türkiye aktarmalı yolcuda Omicron tespit edildi

Koronavirüsün Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Tunus’a da sıçradı. Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet yaptığı açıklamada, Kongo’dan Türkiye aktarmalı olarak Tunus’a gelen 23 yaşındaki erkek bir yolcuda Omicron mutasyonu tespit edildiğini bildirdi.

Söz konusu yolcuya Tunus’ta yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını aktaran Mrabet, testin ardından yapılan incelemeler sonucunda yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

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YOLCU KARANTİNADA

Yolcunun şu anda karantinada olduğunu belirten Mrabet, Tunus’un mutasyonu tespit etme hızını överek, ülkesinin salgınla ve sonuçlarıyla başa çıkmaya tamamen hazır olduğunu kanıtladığını belirtti.

MEKSİKA'DA DA GÖRÜLDÜ

Öte yandan Meksika’da Covid-19’un Güney Afrika’da keşfedilen Omicron mutasyonu ilk kez 51 yaşındaki bir kişide tespit edildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Tunus Türkiye
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