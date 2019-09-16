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Tunus seçmeni oy kullanmayarak siyasetçilere mesaj verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 02:03 | Son Güncelleme

Tunuslu akademisyen Abdulmecid el-Abdeli: - "Seçim kampanyası sürecinde adayların hiçbirinin işsizliğe son verilmesi ve özellikle üniversite mezunları olmak üzere gençlerin istihdamına yönelik bir program sunduklarını görmedik" - Siyasi analist Bulbabe Salim: - "Bu seçimlere katılım oranı, belki de fildişi kulelerde Tunusluların sıkıntılarından bihaber yaşayan siyasetçilere bir tokat olur"

TUNUS (AA) - Tunus'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine özellikle genç seçmenin düşük katılım göstermesi, "siyasetçilere verilmiş bir mesaj" şeklinde yorumlandı.

AA muhabirine konuşan Tunuslu akademisyen Abdulmecid el-Abdeli, katılım oranının düşük olmasının, seçimleri boykot edenlerin çoğunun gençlerden oluşmasıyla açıklanabileceğini söyledi.

"Seçim kampanyası sürecinde adayların hiçbirinin işsizliğe son verilmesi ve özellikle üniversite mezunları olmak üzere gençlerin istihdamına yönelik bir program sunduklarını görmedik." diyen Abdeli, Tunus halkının artık oynadığı rolün farkında olduğunu ve siyasetçileri cezalandırmaya karar verdiğini vurguladı.

Abdeli, "Seçimlere katılım oranındaki düşüşün Tunus'ta yeni bir devrim sinyali verdiğini düşünüyorum. Tunus halkının yüzde 70'i ülkenin içinde bulunduğu durumdan hoşnut değil." ifadelerini kullanarak, ileride cumhurbaşkanlığına aday olacak siyasetçilerin seçmenlerin onları hesaba çekmesinden korkması gerektiğini kaydetti.

- "Yüzde 45 katılım düşük ancak makul bir rakam"

Siyasi analist Bulbabe Salim ise yüzde 45'lik seçime katılım oranının beklenenden düşük ancak makul bir rakam olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranının Mayıs 2018'de düzenlenen belediye seçimlerindeki yüzde 35,6'lık orandan daha yüksek olduğuna işaret eden Salim, sandık başına gitmeyen kesimin genelde gençlerden ve siyasi hayattan umudunu kesenlerden oluştuğunu söyledi.

Ülkenin ekonomik durumunun katılım oranını etkileyen faktörlerin başında geldiğine değinen Salim, pek çok kişinin hem iktidardakiler hem de muhalefettekilerden hoşnut olmadığına, bağımsız adayların seçmenlerin beğenisini kazanmasına rağmen oranın düşük seviyede kaldığına dikkati çekti.

Salim, "Bu seçimlere katılım oranı, belki de fildişi kulelerde Tunusluların sıkıntılarından bihaber yaşayan siyasetçilere bir tokat olur." değerlendirmesinde bulundu.

Tunus Yüksek Seçim Konseyi, sandıklar kapandıktan sonra yaptığı basın toplantısında, yurt içindeki katılım oranını yüzde 45,02; yurt dışında ise yüzde 19,7 olarak açıklamıştı.

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