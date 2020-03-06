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Tunus'ta bombalı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2020 13:52 | Son Güncelleme

Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Tunus'ta bombalı saldırı

Bazı iddialara göre ise saldırının intihar bombacısı tarafından gerçekleştirdiği yönünde.

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Tunus bombalı saldırı ABD büyükelçilik

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