Tunus'ta bombalı saldırı

Baz\u0131 iddialara g\u00f6re ise sald\u0131r\u0131n\u0131n intihar bombac\u0131s\u0131 taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi y\u00f6n\u00fcnde.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR... window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kameralar kay\u0131ttayd\u0131! Zirvenin ard\u0131ndan Erdo\u011fan'dan kritik 'Esed' sorusuSalg\u0131n nedeniyle o \u00fclkede de okullar tatil edildiBurun kurulu\u011fu nas\u0131l tedavi edilir?