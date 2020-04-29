Tunus'ta 'eşcinsel evliliğe onay' iddiası

LGBTQ örgütünün bu açıklamasının medyada yer almasının ardından Tunus Yerel İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Lütfi Zeytun, parlamentoda açıklama yaptı.

Batour, iletisinde, "Eşcinsellik Tunus'ta hala hapisle cezalandırılırken ve bazı eşcinseller şu anda hala Tunus hapishanelerinde olsalar dahi eşcinsel bir evlilik Tunus'ta doğum belgesine dahil edildi." ifadelerini kullandı.

İlaveten Şems LGBTQ grubunun lideri Mounir Baatour, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu durumu 'çığır açan' evlilik olarak nitelendirdi.

Şems, bu durumun ülke adına 'başarı' ve dönüm noktası olduğunu da iddia etti.

Bir Fransız ve bir Tunuslunun Fransa'daki evlilik akdi Tunus'ta resmen tanındı." ifadelerine yer verildi.

Eşcinselliğin Tunus'ta suç kapsamından çıkarılması için faaliyetler yürüten grubunun Facebook sayfasında, "Tunus ve Arap dünyası tarihinde bir ilk...

Belediyenin isim benzerliğinden kaynaklı hata yaptığını söyleyen bakan, Tunuslu şahsın zaten Fransız vatandaşlığının da bulunduğunu belirtti.

Tunus medyası da Şems grubunun belediyede belgede yapılan bir isim hatasını, 'resmen tanındı' şeklinde duyurduğunu aktardı.

Söz konusu hadisede, bir Fransızla evlenen eçcinsel Tunuslu şahsın Fransa vizesi için belediyeden gerekli olan bir belge aldığı ve bu belgede bir Fransızla evli olduğunun yazıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada ise Tunuslu şahsın istediği belgede 'bir yabancı ile evli' olduğunun belirtildiği açıklandı. Ancak hangi kentin belediyesi olduğu hakkında bilgi verilmedi.

Bakan Zeytun da hadisenin medyada yer almasının ardından şahsın avukatı aracılığıyla istediği belgeyi iptal ettirdiğini dile getirdi.

