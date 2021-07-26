Tunus'ta hükümet krizi: Gece yarısı ülke karıştı! İşte son gelişmeler

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta Pazar günü öğleden sonra başlayan gösteriler gece yarısı bir hükümet krizine dönüştü, askerlerin sokağa inmesiyle meclis kapatıldı.

Tunus'ta son günlerde ekonomik sıkıntılar ve Covid-19 pandemisiyle mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle hükümetin istifası talebiyle protestolar düzenleniyordu.

Covid-19 vaka sayıları ve can kayıplarının kontrol altına alınamaması ve sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesi, seçilmiş hükümete karşı çıkanların protestolarını artırmıştı.

Protestocular Pazar günü de başkentte polisle karşı karşıya geldi. Öfkeli göstericiler ayrıca birçok şehirde iktidardaki Nahda Partisi ve diğer partilerin bazı binalarına da saldırılar düzenledi.

Pazar günü Meclis binası yakınlarında toplananlar "Yönetim ve hükümet.. Bozuk sistem", "Hükümetin istifası ve meclisin feshedilmesine evet" yazılı pankartlar taşıdı.

KENDİ ATADIĞI BAŞBAKANI GÖREVDEN ALDI

Pazar gece yarısına gelindiğinde ise Reuters haber ajansı saat 23.42'de Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve yeni bir ismi atayacağını dünyaya duyurdu.

Meclisin yetkilerini 30 gün boyunca donduran Cumhurbaşkanı Said, yayımladığı video mesajında bu kararı 'ülkenin içinden geçtiği olağanüstü koşullar' nedeniyle almak zorunda kaldığını savundu.

63 yaşındaki siyasetçi ayrıca, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, yürütme yetkilerini kendisinin üsteleneceğini ve yeni bir başbakan atayacağını belirtti.

Kays Said, "Eline silah almayı veya kurşun atmayı düşünen herkesi, silahlı kuvvetlerin buna ateşle karşılık vereceğini söyleyerek uyarmak istiyorum" diye konuştu.

MECLİSİN FESHEDİLMESİNİ KUTLADILAR

Kararın açıklanmasıyla askerler sokaklara indi, parlamento ile Nahda Partisi genel merkezi gibi bazı noktalara askerler yerleştirildi. Ayrıca havaalanı ve devlet televizyonu gibi yerlerde de askerler görüldü.

Hükümet ve meclisin feshedilmesini kutlayanlar da sokaklarda gösteriler yaptı. Devlet televizyonu, Kays Said'in de kutlama yapanların arasına kısa bir süreliğine katıldığını gösteren görüntüler yayınladı.

NAHDA HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Seçimle işbaşına gelen Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi'nin lideri Raşid Gannuşi, Reuters'a yaptığı açıklamada, Kays Said'in aldığı kararı 'anayasa ve devrime karşı bir darbe' olarak nitelendirdi.

Raşid Gannuşi ve bir grup Nahda milletvekili sabaha karşı meclise geldi ancak askerler tarafından içeri alınmadı. Gannuşi, bunun üzerine "Tunus halkı tiranlık dönemlerine dönmeyi kabul etmeyecektir" deyip ekledi:

"Bu açıkça anayasal bir darbedir. Demokratik olarak seçilmiş parlamento, hükümet ve gerisi halen görevinin başında. Nahda'nın destekçileri ile Tunus halkını devrimi savunmaya çağırıyorum."

Sabah günün ağarmasıyla Nahda Partisi üyeleri ve darbeye karşı çıkanlar, Tunus Parlamentosu'nun önünde toplandı. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları protesto ediyor.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Türkiye'den Tunus'taki darbeye peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop seçilmiş hükümeti hedef alan girişimi kınadı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Tunus'ta yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tunus’ta Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis’in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus’un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz. Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus’un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir" denildi.



