HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tunus'ta Sağlık Bakanı görevden alındı

Tunus'ta Sağlık Bakanı görevden alındı

20.07.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve ölü sayılarında endişe verici artışın yaşandığı Tunus'ta, Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin görevine son verildi.

Tunus'ta Sağlık Bakanı görevden alındı

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Hişam Meşişi, Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin görevine son verilmesine ve yerine vekaleten Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi'nin getirilmesine karar verdi. " ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Mehdi'nin görevden alınma nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

TUNUS'TA YENİ DALGA YAŞANMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Tunus Direktörü Yves Soteran, 30 Haziran'da, ülkenin Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığı açıklamasını yapmıştı.

Mecliste, Nahda Hareketi dahil birçok parti salgının artışı ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle Mehdi'ye eleştiriler yöneltmişti.

Bakanlığın yayımladığı son verilere göre, 11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 17 bin 644 kişi hayatını kaybetti, 548 bin 753 kişi enfekte oldu, 438 bin 356 kişi de iyileşti. (AA)

Tunus Sağlık Bakanlığı: Ne yazık ki ülkede sağlık sistemi çökmüştürTunus Sağlık Bakanlığı: Ne yazık ki ülkede sağlık sistemi çökmüştür


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktıAkıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı
PARTNERİlk cinsel deneyimiyle ilgili anlattıkları olay olduİlk cinsel deneyimiyle ilgili anlattıkları olay oldu
Fransa'da korkutan veriler! Daha önce böylesi görülmediFransa'da korkutan veriler! Daha önce böylesi görülmedi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Tunus Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos uzaya seyahat etti

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos uzaya seyahat etti

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Dudak uçuklattı! İşte Ghezzal'ın alacağı para

Dudak uçuklattı! İşte Ghezzal'ın alacağı para

Çukur’un Şahram’ı tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Çukur’un Şahram’ı tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: Vaka sayısı 9 bine yaklaştı

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı: Vaka sayısı 9 bine yaklaştı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.