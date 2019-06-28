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Tunus'taki terör saldırılarını DEAŞ üstlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2019 09:14 | Son Güncelleme

Tunus'un başkentinde dün gerçekleşen çifte terör saldırılarını DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

Tunus'taki terör saldırılarını DEAŞ üstlendi

Aşırıcı grupları takip eden Amerikan Siteintel sayfasının DEAŞ'ın Amak adlı sitesine dayandırdığı yayınınında, Tunus'un başkentinde düzenlenen iki patlamanın DEAŞ tarafından üstlenildiği belirtildi. Amak'a göre Tunus güvenlik birimlerine düzenlenen iki saldırı DEAŞ'a bağlı militanlar tarafından düzenlendi.

8 KİŞİ YARALANMIŞTI

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan ez-Zak, yaptığı açıklamada, başkentte biri emniyet merkezi diğeri devriye gezen polis aracını hedef alan iki intihar saldırısında bir polisin öldüğünü, 5'i polis 8 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Tunus

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