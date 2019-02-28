HABER

Tunus tarımda Türkiye tecrübesinden yararlanmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 21:07 | Son Güncelleme

Tunus Tarım Bakanlığı Teşvik ve Krediler Müdürü Munya el-Hemmami, TİKA tarafından düzenlenen tarım sigortası eğitim programına katılan uzmanlara Türkiye deneyiminin aktarıldığını belirtti

TUNUS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tunus'ta düzenlenen tarım sigortası alanındaki eğitim programı sona erdi.

TİKA'nın, Tunus'taki projeleri kapsamında 26-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenen eğitim programında bu ülkedeki tarım uzmanlarına Türkiye deneyimi anlatıldı.

Tunus Tarım Bakanlığı Teşvik ve Krediler Müdürü Munya el-Hemmami konuya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa katılan 26 uzmana Türkiye deneyiminin aktarıldığını söyledi.

Hemmami, ülkesinin tarımda Türkiye deneyiminden yararlanmak ve Türkiye'deki tarım sigorta sistemine benzer bir sistem oluşturmak istediklerini dile getirdi.

TİKA'yla iş birliği içinde düzenlenen program nedeniyle Tunus'ta bulunan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu da deneyimlerini meslektaşlarına aktarmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Satoğlu, tarım sektörünün her ülkede hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu sektörün sürdürülebilirliğini garanti altına almak, onu koruyabilecek bir sigorta sistemi gerektirir." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta tarım, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 9'una katkı sağlıyor. Ülkedeki toplam iş gücünün yüzde 16'sı da tarım alanında çalışıyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
CHP İl Başkanı Yücel: İtiraz edenin arkasında başkaları var mı, araştırıyoruzCHP İl Başkanı Yücel: İtiraz edenin arkasında başkaları var mı, araştırıyoruz
Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyorSize bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tarım Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tika Tunus

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan Zeytinburnu Mitingi'nde tren müjdesi

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Ağrı Valiliği duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Valilik duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.