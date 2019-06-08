TUNUS (AA) - Tunus ve Fas gazeteciler sendikaları, Tunus ile Fas futbol takımlarının karşılaştığı Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi final maçının yeniden oynanması kararının ardından 2 ülkedeki gazetecilere "sağduyu" çağrısı yaptı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası ve Fas Ulusal Gazeteciler Sendikasından yapılan ortak yazılı açıklamada, Tunus'un Esperance ile Fas'ın Wydad Casablanca futbol takımlarının karşılaştığı CAF Şampiyonlar Ligi final maçının yeniden oynanması kararına işaret edilerek, "2 kardeş ülkenin 2 köklü spor kulübü arasında oynanan sıradan bir maçın siyasete alet edilmesi girişimleri" kınandı.

Açıklamada, Fas ve Tunuslu gazetecilere, gazetecilik çalışma etiğinin gerektirdiği gibi bu sapmalarla mücadele için çalışması ve sağduyulu davranması çağrısı yapıldı.

- Ne olmuştu?

Tunus'un Esperance ile Fas'ın Wydad Casablanca takımları arasında 31 Mayıs'ta oynanan CAF Şampiyonlar Ligi final maçında, ağlara giden topun ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmamasına ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının devre dışı kalmasına tepki gösteren Wydad Casablanca maçtan çekilmiş ve Esperance şampiyon ilan edilmişti.

Ancak CAF, geçen çarşamba günü 2 takım arasındaki maçın tekrarlanmasına karar vererek, Esperance'den kupa ve madalyaları iade etmesini istemişti.

CAF'tan yapılan açıklamada, kararın VAR ya da hakem sorunu değil stattaki güvenlik eksikliği sebebiyle alındığı belirtilmişti.

Esperance Kulübü ise yaptığı açıklamada, hakkından vazgeçmeyeceğini ve CAF'ın kararıyla ilgili bir toplantı yapacağını bildirmişti.

