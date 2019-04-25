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Tunus ve Fransa'dan Libya'daki çatışmaların durması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 02:52 | Son Güncelleme

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Libya'daki çatışmaların durmasını istedi

TUNUS (AA) - Tunus ve Fransa, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmaların durması çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının, geçen şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Hafter ile UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın gerçekleştirdiği görüşmede alınan kararların uygulanmasının önemine işaret ettiği kaydedildi.

Bu kararların, "2019 sona ermeden yapılacak seçimlerle geçiş döneminin sona ermesi ile Libya'nın güvenlik ve istikrarının korunmasının gerekliliğini" vurguladığına değinilen açıklamada, uluslararası camiaya da Libya'daki taraflar arasında yaşanan çatışmaların durması için daha fazla çaba sarfetme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bakanların ayrıca, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin, Libya krizinin siyasi çözümü konusunda önemli rol oynadığını belirttiği dile getirildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık üç haftadır sürüyor.

Hafter'in başlatmış olduğu bu saldırı, BM'nin 14-16 Nisan tarihlerinde, Libya'daki taraflar arasında düzenlemeyi planladığı diyalog konferansının sekteye uğramasına neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Libya Tunus

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