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Tunus ve Katar iş birliğini artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 23:02 | Son Güncelleme

Tunus ve Katar iş birliğini artırıyor

TUNUS (AA) - Tunus ve Katar, hava ve deniz taşımacılığı, iletişim, kültür, gençlik ve spor alanlarında bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptına imza attı.

Tunus Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Tunus'ta düzenlenen 7. Katar-Tunus Yüksek Komitesi çalışmalarının kapanışında düzenlenen imza töreninde Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid ile Katarlı mevkidaşı Abdullah bin Nasır Halife Al Sani hazır bulundu.

İki ülke arasında deniz taşımacılığı ve hava hizmetleri alanlarında iş birliği anlaşması imzalanırken, deniz ve ticaret limanları, turizm ve ticari faaliyetler, denizcilerin sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması, sanayileşme, yenilik, inovasyon ve teknolojik iş birliği ve Tunus ile Doha belediyelerinin kardeş belediye olması alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.

Törende ayrıca, 2019-2020 yıllarında gençlik ve spor alanlarında iş birliği anlaşması uygulama programı ile 2019-2021 yıllarında kültür ve sanat anlaşması uygulama programı imzalandı.

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Katar Tunus

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