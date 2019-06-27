Tunus'un İsrail ile normalleşmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Trablusi, "Tunus toprağında İsrail ordusunu övenleri kınadığını" dile getirdi.

Tunus'un Yahudi asıllı Turizm Bakanı Roni Trablusi, yerel bir gazeteye verdiği röportajda, "İsrailli turistlerin Tunus'u ziyaret etmeleri iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi anlamına gelmiyor. Tunus'a ibadet için gelen Yahudi turistlerin uygun davranması gerekir." dedi.

Tunus'un her yıl Yahudi turistlere ev sahipliği yaptığı Garibe Sinagogu'ndaki mayıs ayındaki ayinlerde, Yahudi turistlerin "Yaşasın İsrail ordusu" dediği görüntüler Tunus'ta tartışmaya yol açtı.

Görüntülerin ardından başkent Tunus'ta geçen haftalarda "İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine" karşı protesto gösterileri düzenlenirken, İsrailli turistlerin Tunus'u ziyaretinin engellenmesi için çağrı yapılmıştı.

Garibe Sinagogu'nun Kudüs'ün M.Ö. 597 ila 586 yılları arasında Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından iki kez işgale uğramasının ardından bazı Yahudi ailelerin göç etmesiyle kurulduğuna inanılıyor.

Yahudiler her yıl LagBaOmer Bayramı'nı kutlamak üzere Cerbe Adası'ndaki Garibe Sinagogu'nu ziyaret ediyor.

Müslümanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli isimlerle anılan ada, "Camiler Adası", "Havra Adası", "Garibe Adası" diye de biliniyor. Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada, denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yer altında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler bulunuyor.

Nüfusu yaklaşık 160 bin olan adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. Cerbe'deki yerli halk Yahudi nüfusunun bin 500 civarında olduğunu belirtiyor.

