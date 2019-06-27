HABER

"Tunus'a ibadet için gelen Yahudi turistlerin uygun davranması gerekir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

Tunus'un Yahudi asıllı Turizm Bakanı Roni Trablusi: - "İsrailli turistlerin Tunus'u ziyaret etmeleri iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi anlamına gelmiyor. Tunus'a ibadet için gelen Yahudi turistlerin uygun davranması gerekir"

Tunus'un Cerbe Adası'ndaki tarihi sinagogu ibadet etmek için gelen Yahudi turistlerin İsrail ordusunu öven görüntüleri Tunus kamuoyunda tartışmaya yol açtı.

Tunus'un her yıl Yahudi turistlere ev sahipliği yaptığı Garibe Sinagogu'ndaki mayıs ayındaki ayinlerde, Yahudi turistlerin "Yaşasın İsrail ordusu" dediği görüntüler Tunus'ta tartışmaya yol açtı.

Tunus'un Yahudi asıllı Turizm Bakanı Roni Trablusi, yerel bir gazeteye verdiği röportajda, "İsrailli turistlerin Tunus'u ziyaret etmeleri iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi anlamına gelmiyor. Tunus'a ibadet için gelen Yahudi turistlerin uygun davranması gerekir." dedi.

Tunus'un İsrail ile normalleşmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Trablusi, "Tunus toprağında İsrail ordusunu övenleri kınadığını" dile getirdi.

- İsrail televizyon kanalının görüntüleri Tunus'ta tartışmaya yol açtı

İsrail'in Kanal 12 isimli televizyonunun Garibe Sinagogu'na ziyarete ilişkin hazırladığı programda Tunus asıllı İsrailli turistlerin "Yaşasın İsrail", "Yaşasın İsrail ordusu" gibi ifadelerin yer aldığı görüntüler Tunus'ta tepkiye yol açmıştı.

Görüntülerin ardından başkent Tunus'ta geçen haftalarda "İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine" karşı protesto gösterileri düzenlenirken, İsrailli turistlerin Tunus'u ziyaretinin engellenmesi için çağrı yapılmıştı.

Garibe Sinagogu'nun Kudüs'ün M.Ö. 597 ila 586 yılları arasında Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından iki kez işgale uğramasının ardından bazı Yahudi ailelerin göç etmesiyle kurulduğuna inanılıyor.

Yahudiler her yıl LagBaOmer Bayramı'nı kutlamak üzere Cerbe Adası'ndaki Garibe Sinagogu'nu ziyaret ediyor.

Müslümanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli isimlerle anılan ada, "Camiler Adası", "Havra Adası", "Garibe Adası" diye de biliniyor. Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada, denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yer altında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler bulunuyor.

Nüfusu yaklaşık 160 bin olan adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. Cerbe'deki yerli halk Yahudi nüfusunun bin 500 civarında olduğunu belirtiyor.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldıRejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı
Kızkalesi ve Susanoğlu plajları, yeniden mavi bayraklıKızkalesi ve Susanoğlu plajları, yeniden mavi bayraklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Giresun’da teröristlerin itiraflarının ardından PKK'ya ait depo bulundu

Giresun’da teröristlerin itiraflarından sonra bulundu!

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

AK Partili isimden yeni yargı paketi yorumu: İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız

Yeni yargı paketi yolda! Dikkat çeken ifade özgürlüğü ayrtıntısı

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

Sokak ortasında pompalıyla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Sokak ortasında pompalıyla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.