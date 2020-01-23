Tunuslu ailenin kapısında "Uyuşturucu mu satıyorsunuz?" diyen Salvini'ye tepki

Salvini'ye yanıt veren kişinin ise "Kimsiniz? Neden?" gibi sorular sorduğu ve ardından cevap vermeyi bıraktığı duyuldu.

Salvini, kameralar önünde ismini açıkça söylediği ailenin diafonuna basarak, "İyi akşamlar! Evinize girebilir miyim? Bize bu mahallede uyuşturucu satıcılığı yaptığınızı söylediler" dedi.

61 yaşındaki İtalyan kadının torbacılık yaptığını iddia ettiği Tunuslu ailenin apartmanının girişinde yaşananlar kameralar tarafından kaydedildi.

Destekçileri, gazeteciler ve kameralar eşliğinde Bologna'nın kenar mahallelerinden Pilastro'yu turlayan Salvini, mahalleli bir İtalyan kadının şikayeti üzerine Tunuslu bir ailenin kapısına dayandı.

Önceki hükümette başbakan yardımcısı ve içişleri bakanı olarak görev yapan Lig lideri Salvini, geçen Salı günü Bologna'ya kentin bulunduğu Emilia-Romagna bölgesinde Pazar günü yapılacak olan seçimler için yürüttüğü kampanya kapsamında gitti.

İtalya'da aşırı sağcı Lig partisi lideri Matteo Salvini'nin önceki gün Bologna kentinde Tunuslu bir ailenin kapısını çalarak "Uyuşturucu mu satıyorsunuz?" diye ısrarla sormasına tepkiler büyüyor.

Aile yasal yollara başvuracak

Salvini'nin seçim kampanyasında sergilediği bu davranış ülkede tepki ve tartışmalara neden oldu.

Demokratik Parti'nin Temsilciler Meclisi grubunun resmi Twitter hesabında Salvini'nin apartman kapısına gittiği görüntüler paylaşılarak "demokrasi için utanç kaynağı" olduğu belirtildi.

https://twitter.com/Deputatipd/status/1219900575090909185?s=20

Söz konusu Tunuslu aile de Salvini ve kendilerini suçlayan kadına karşı yasal yollara başvurma kararı aldı.

Ailenin 17 yaşındaki oğlu bugün İtalyan basınında yer alan açıklamalarında uyuşturucu sattıkları suçlamasını reddetti ve "Her ne olursa olsun Salvini'nin böyle bir şey yapmaya yetkisi yoktu" dedi.

İtalyan basınının ismini gizli tuttuğu çocuk, "Söyledikleri doğru değil. Ben kendi halimde biriyim, sabıkam da yok. Benden birkaç yaş büyük abimin sabıkası var ama hırsızlık ve kavgaya karışmaktan. Uyuşturucu satıcılığıyla alakası yok" dedi.

Salvini'nin "Tunuslu" olduklarını özellikle belirttiği ailenin evine baskın yapar gibi gitmesi, Tunuslu siyasetçilerden de tepki çekti.