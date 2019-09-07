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Tunuslu hakimlerden cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin tutuklanmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 18:29 | Son Güncelleme

Tunuslu Hakimler Derneği Başkanı Enes el-Hammadi: - "Seçim ortamı ve kampanya sürecinin cumhurbaşkanı adaylarının tasfiye edilmesinde kullanılması mantıksız"

TUNUS (AA) - Tunuslu Hakimler Derneği Başkanı (AMT) Enes el-Hammadi, seçim ortamı ve kampanya sürecinin cumhurbaşkanı adaylarının tasfiyesinde kullanılmasının "mantıksız" olduğunu belirtti.

Hammadi, başkent Tunus'ta düzenlenen basın toplantısında, cumhurbaşkanı adaylarından Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi hakkındaki tutuklama emrinin kaldırılmasını ve yargı süreciyle ilgili belirsizliğe son verilmesini istedi.

Yüksek Yargı Konseyi, Hakim Denetleme Kurulu ve Tunus Temyiz Mahkemesi Başsavcısı'na, Karvi'nin tutuklanmasıyla ilgili açıklamada bulunma çağrısı yapan Hammadi, seçim ortamı ve kampanya sürecinin cumhurbaşkanı adaylarının tasfiye edilmesinde kullanılmasının "mantıksız" olduğunu ifade etti.

Hammadi, Karvi'nin tutukluluğuyla ilgili iki farklı görüş olduğunu, bazı hukukçuların tutukluluğun meşru ve yasal olduğunu savunduğunu diğer grubun ise bunun aksi yönünde görüş beyan ettiğini kaydetti.

Hammadi, hakimler arasında, yürütme erkinden siyasi direktifleri uygulayanlar varsa bunlar hakkında da soruşturma açılmasını talep etti.

Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından medya patronu Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alınmıştı.

Savcılık, 8 Temmuz'da Karvi ile kardeşi Gazi Karvi hakkında "kara para aklama" iddiasıyla mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi kararı almıştı.

Tunus Temyiz Mahkemesi, gözaltına alınan cumhurbaşkanı adaylarından Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin serbest bırakılması talebini reddetmişti.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

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Nebil el-Karvi Tunus

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