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Tunuslu hakimlerden Mısır'daki idamlara kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 03:16 | Son Güncelleme

Tunuslu hakimlerden Mısır'daki idamlara kınama

TUNUS (AA) - Tunuslu Hakimler Derneği, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesini şiddetle kınadı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, darbe karşıtı 9 gencin idam edilmesine ilişkin "idama götüren yargılamaların en ufak adalet ilkesinden yoksun bir şekilde gerçekleştiği" belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukuka göre itimat edilemeyecek bir şekilde işkence altında alınan ifadelere dayanılarak infaz edilen idamları şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları çarşamba günü infaz edilmişti.

Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

- İdama mahkum edilen 50 sanık daha infaz bekliyor

Son idamlarla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 sanık daha infazını bekliyor. Mısır yasalarına göre bu sanıklara yönelik tasarruf hakkı sadece Cumhurbaşkanı'na ait. Cumhurbaşkanı sanıklar hakkındaki idam hükmünün infazı için onay verme, idam cezalarını hafifletme veya af yetkisine sahip.

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idam kınama mısır Tunuslu Hakimler Derneği

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