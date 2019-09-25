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Tunuslu hakimlerden "süresiz grevlere devam" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 23:59 | Son Güncelleme

Tunuslu Hakimler Derneği, bazı avukatların Asliye Mahkemesi'ndeki başsavcılık ofisine "baskın" düzenlemesine tepki için başladıkları süresiz grevin devam ettiğini açıkladı

TUNUS (AA) - Tunuslu Hakimler Derneği (AMT), bazı avukatların Asliye Mahkemesi'ndeki başsavcılık ofisine "baskın" düzenlemesine tepki için cuma günü başladıkları süresiz grevin, ülkedeki tüm mahkemelerde devam ettiğini duyurdu.

Başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenleyen AMT Başkanı Enes el-Hammadi, "Bu avukatların yaptığı, yargı kurumuna saldırı ve ihlaldir." dedi.

"Şukri Belıyd ve Muhammed el-Berahimi'nin savunma heyetinden avukatların, başsavcının ofisini basmasını, ofisteki eşyaları dağıtmasını ve yargı aleyhinde sloganlar atmasını kınıyoruz." ifadesini kullanan Hammadi, avukatların bu tavrını, "güç gösterisi", "yargıyı karalama ve provoke etme" şeklinde nitelendirdi.

Savcının olaydan sonra soruşturma açılmasına izin verdiğini ifade eden Hammadi, yaşananların, devlet kurumlarının çöküşüne işaret ettiği uyarısında bulundu.

Baskına tepki için cuma günü başladıkları süresiz grevin, ülkedeki tüm mahkemelerde devam ettiğini belirten Hammadi, olaya karışan herkesin hesap vereceğini vurguladı.

Tunus'taki Asliye Mahkemesi'nde geçen perşembe günü, aralarında 2013 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden sol eğilimli muhalif siyasetçiler Şukri Belıyd ve Muhammed el-Berahimi'nin savunma heyetinden üyelerin de bulunduğu bazı avukatlar, "Nahda Hareketi'nin gizli servisi" adıyla bilinen dava dosyasının, soruşturma hakimine gönderilmesi talebiyle başsavcılık ofisinde eylem yapmıştı.

Avukatlar, "Nahda Hareketi'nin gizli servisi" hakkında yönelttikleri şikayetin akıbetini öğrenmek adına eylem yaptıklarını savunmuştu.

Şukri Belıyd ve Muhammed el-Berahimi'nin savunma heyeti, ocak ayından bu yana, Nahda'nın gizli servisinin devrimden sonra siyasi suikastlara karıştığını iddia ediyor. Nahda ise söz konusu suçlamaların asılsız olduğunu belirtiyor.

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Asliye Mahkemesi avukat Tunuslu Hakimler Derneği

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