Tunuslu imamlar eylem yaptı

TUNUS (AA) - Tunus'ta bazı imamlar, "mirasta kadın erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören" tartışmalı yasa tasarısının onaylaması durumunda, gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'ye oy vermemeleri çağrısı yaptı. Aşırılığı Terk ve İtidal İçin İmamlar Derneği, başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde, "mirasta eşitliği öngören" yasa tasarısı karşıtı gösteri düzenlendi. Gösteriye katılanlar, "Tunus halkı İslam öğretilerine bağlıdır", "Kur'an toplum ve birey hayatını düzenler" ve "Cumhurbaşkanlığı önerisi Allah'ın hükümlerine saldırıdır" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteriden sonra dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara Sibsi dahil olmak üzere yasa tasarısını destekleyen ya da imzalayan siyasi taraflara gelecek seçimlerde aday olmaları halinde oy verilmemesi çağrısı yapıldı. Dernek başkanı Muhammed Salih Redid, "Bu gösteriyle, kadın ve erkek arasındaki miras eşitliği konusundaki cumhurbaşkanlığı önerisini reddeden ve Kur'an hükümlerine bağlı olan imamların duruşunu ortaya koyuyoruz." dedi.

- Toplumun bakış açısını yansıtmıyor Redid, bu yasa teklifine ve içeriğine sadece Allah'ın kitabı ve Peygamberi'nin sünnetine aykırı olduğu için değil, toplumun bakış açısını yansıtmadığı için de karşı çıktıklarını ifade etti. Bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i, Anayasayı ve Adil Kalkınmayı Savunmak İçin Ulusal Koordinasyonu Başkanı Şehabeddin Teliş de "Bu yasa, mukaddesatı ve Kur'an-ı Kerim'i ihlal ediyor. Allah hiçbir zaman kadınlara haksızlık etmedi. O yasa ise İslam'ın devletin dini olduğunu kabul eden anayasayı ihlal ediyor." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin başkanlık ettiği 23 Kasım'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, kadın erkek arasında mirasta eşitlik sağlayacak yasa tasarısına onay verilmişti. Hükümetten onay alan yasa tasarısının Meclise sunulması bekleniyor. Tasarı Meclisten geçmesi durumunda Cumhurbaşkanının onayına gidecek. - Ne olmuştu? Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Ağustos 2017'de kadın erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmak üzere "Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi" adında yeni bir komite kurmuştu.