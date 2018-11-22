HABER

Tunuslu işçiler "kamuda maaş dondurma planını" protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 20:24 | Son Güncelleme

Meclis Binası önünde toplanan binlerce işçi hükümetin "kamuda maaş dondurma planını"protesto etmek için gösteri düzenledi

TUNUS (AA) - Tunus'ta binlerce işçi, hükümetin 2019 mali bütçe yasası kapsamında kamuda maaşların dondurulması planını protesto etti.

Ülkenin en büyük sendikası olan Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) çağrısı üzerine başkent Tunus'taki meclis binası önünde bir araya gelen binlerce işçi, Yusuf Şahit hükümetinin 2019 mali bütçe yasası kapsamında kamuda maaşların dondurulması planını kabul etmediklerini ifade etti.

Hükümetin istifasını isteyen göstericiler, Şahit hükümetinin izlediği sosyal ve ekonomik politikaları eleştiren pankartlar taşıdı.

Meclis binası karşındaki Bardo Meydanı'nda işçilere hitap eden UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, "İşçiler, ücretlerinin artırılmasını değil, halkın satın alma gücünün düzenlenmesini istiyor." dedi.

Kamu sektöründeki yaklaşık 260 dolarlık aylık ücretin düşük bir rakam olduğuna dikkati çeken ve normal bir vatandaşın bu maaşla hayatını idame ettiremeyeceğini söyleyen Tabbubi, göstericilere "Ücretlerin artacağından emin olun. Haklarımızı alacağız zira hak sahibi bizleriz." diye seslendi.

Tunus'ta bugün UGTT'nin çağrısı üzerine ülke genelinde 700 bine yakın memur "maaşlara zam" talebiyle genel greve gitmişti.

UGTT, özellikle yükselen fiyatlar ve ekonomik zorluklar karşısında satın alma gücünün düzenlenmesi ve kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılmasını talep ediyor.

Tunus ekonomisi, 2018'in ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7'lik artışla yüzde 2,6'lık büyüme kaydetmesine rağmen zor bir dönemden geçiyor.

Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!
2019 bütçe kanunu teklifi kabul edildi2019 bütçe kanunu teklifi kabul edildi
Çamurlu yolda 2 saat mahsur kaldılarÇamurlu yolda 2 saat mahsur kaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işçi maaş protesto Tunus

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İlginizi Çekebilir

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

FBI ve Samsun polisinden ortak operasyon

FBI ve Samsun polisinden ortak operasyon

2019 bütçe kanunu teklifi kabul edildi

2019 bütçe kanunu teklifi kabul edildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı

Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.