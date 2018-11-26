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Tunuslu milletvekilinden Suudi Veliaht Prens'in ziyaretine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 01:25 | Son Güncelleme

Milletvekili İmad ed-Daimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesine yönelik muhtemel ziyaretini parlamentoda gösterdiği dövizle protesto etti

İSTANBUL (AA) - Tunuslu milletvekili İmad ed-Daimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesine yönelik muhtemel ziyaretine parlamentoda gösterdiği dövizle tepki gösterdi.

Milletvekili Daimi, parlamentodaki konuşmasında, "Katil Bin Selman, Tunus'a ne hoş geldin ne sefa getirdin" yazılı döviz göstererek, Suudi Veliaht Bin Selman'ın ülkesini ziyaret etmesini istemediğini söyledi.

Parlamentodaki konuşmasında, Veliaht Prensin bu ziyaretiyle Tunus nezdindeki imajını düzeltmeyi hedeflediğini ifade eden Daimi, "İnsanlığa karşı işlenen suçlara karışan Muhammed bin Selman'ın Tunus'a ziyaretini reddediyoruz." dedi.

Daimi, Tunuslulara, bu ziyaretin aleyhinde harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş, geçen cuma günü yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, kendi talebi üzerine 27 Kasım Salı günü Tunus'u ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turu kapsamında geçen perşembe Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Suudi Prens Bin Selman üç günlük ziyaretin ardından bu ülkeden ayrılarak Bahreyn'e ulaşmıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da daha önce yer alan bir haberde, Bin Selman'ın, BAE'de, 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Abu Dabi Prix kapsamında ülkede bulunan Çeçen Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, İspanya eski Kralı Juan Carlos ve Dubai Veliahtı Hamdan bin Raşid Al Maktum'la görüştüğü belirtilmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yurt dışı turunun hangi ülkeleri kapsadığı açıklanmadı. Bazı ülkelerde Suudi Veliaht Prens'in muhtemel ziyaretine farklı eylemlerle tepki gösteriliyor.

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