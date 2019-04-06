Tunuslu öğrenciler bağımsızlık günlerini Ankara'da kutladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) ve Tunus'un Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen etkinlikle, Tunuslu öğrenciler ülkelerinin Bağımsızlık Günü yıl dönümünde Ankara'da kültürlerini tanıttı.

YTB tarafından yürütülen ve uluslararası öğrencilere Türkiye'de yükseköğrenim fırsatı sunan "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitim gören Tunuslu öğrenciler, başkentte kültürlerine özgü eserleri sergiledi.

YTB ve Türkiye Bursları Ofisi Koordinatörü Orhan Ocakdan, Türkiye-Tunus ilişkilerini başta tarihsel birliktelik olmak üzere birçok boyutta ele almanın mümkün olduğunu belirterek, YTB olarak bu ilişkilere eğitim alanında katkı sunduklarını kaydetti.

Öğrencilerle akademik hayatlarının yanı sıra sanat, spor ve edebiyat gibi alanlarda projeler yürüttüklerini anlatan Ocakdan, sosyal ve kültürel faaliyetlerle öğrencileri maddi ve manevi teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.

Tunus'un Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Mohsen Antit, Türkiye ile Tunus'un tarihi bir ilişkiye sahip olduğuna işaret etti. Antid, "Osmanlı ile Tunus 1854-1856 tarihli Kırım Savaşı sırasında anlaşma yaptı. Tunus yaklaşık 15 bin askerini Osmanlı saflarında Rusya'ya karşı savaşmak için yolladı. Bir çoğu hayatını kaybetti. Bu olay tarihte Türkiye ile Tunus kardeşliğini simgeleyen olaylardan sadece bir tanesi." dedi.