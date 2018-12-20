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Tunuslu öğretmenler zam talebiyle gösteri düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 00:54 | Son Güncelleme

Tunuslu öğretmenler zam talebiyle gösteri düzenledi

TUNUS (AA) - Tunus'ta ortaokul ve liselerde görev yapan binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus Genel İşçi Sendikasına (UGTT) bağlı Lise Öğretim Genel Sendikasının çağrısıyla Eğitim Bakanlığı önünde başladı.

Eğitim Bakanlığı önündeki bazı göstericiler, üzerinde "görevi bırak" yazılı pankart taşıyarak, Eğitim Bakanı Hatim bin Salim'in istifasını istedi. Göstericiler, "Halk vergi adaleti istiyor", "Eğitimin ıslahı, öncelikli milli mesele" şeklinde slogan attı.

Sendika Başkanı Lesad el-Yakubi, yaptığı konuşmada, isteklerinden vazgeçmeyeceklerini, geri adım atmanın ihanet olduğunu söyledi. Mücadelelerinin vatan için onur ve şeref mücadelesi olduğunu dile getiren Yakubi, "Milli mücadeleden geri kalmayın." çağrısı yaptı.

Göstericilerden Abdussettar el-Amduni, AA muhabirine, ücret artırımı ve erken emeklilik haklarının verilmesini istediklerini söyledi.

Lise Öğretim Genel Sendikası, 26 Kasım'dan bu yana okullardaki sınavların boykot edilmesi çağrısı yapıyordu.

Tunuslu öğretmenler zam talebiyle gösteri düzenledi

Tunuslu öğretmenler zam talebiyle gösteri düzenledi

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