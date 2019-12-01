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Tunuslular, "İsrail'le normalleşme girişimiyle" suçladıkları Bakanın görevden alınmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 22:48 | Son Güncelleme

Tunuslular, "İsrail'le normalleşme girişimiyle" suçladıkları Bakanın görevden alınmasını istedi

TUNUS (AA) - Tunus'un Yahudi asıllı Turizm Bakanı Roni Trabelsi, "İsrail'le normalleşme girişiminde bulunduğu" suçlamasıyla ülkede eleştirilerin hedefi oldu.

Roni Trabelsi'nin, "İsrail'den Tunus'taki Garibe Sinagogu'na gelen Yahudilerin yüzde 90'ı Tunus kökenli. Ülkelerine geri dönmelerini kolaylaştırmak için pasaport alma hakkına sahipler." yönünde Alman haber ajansına yaptığı açıklamaları tepkiyle karşılayan siyasiler ve analistler, bakanın görevden alınmasını istedi.

Parlamentodaki Sosyal Demokrat Parti Bloğu'ndan Milletvekili Halid el-Kreyşi Facebook hesabından yaptığı açıklama, Başbakan Yusuf eş-Şahid'e Turizm Bakanı Trabelsi'yi "derhal" görevinden alması çağrısında bulundu.

Eski milletvekili Yasin el-Ayari de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parlamentonun, İsraillilerle ilgili açıklamasını netleştirmek adına Trabelsi'ye bir çağrıda bulunacağı yönünde duyumlar aldıklarını şu ana kadar bu yönde bir adım atılmadığını ifade etti.

Bakanın tepki çeken açıklamalarını AA muhabirine değerlendiren siyasi analist El-Habib Buacile ise "Trabelsi'nin sözleri, içinde 'Tunus kökenli İsraillilerle açık bir şekilde normalleşme çağrısı' taşıyor." dedi.

Tunus kökenli olmalarının, bakanın pasaport verme çağrısını haklı çıkarmadığını aktaran Buacile, "Söz konusu Tunus asıllı İsrailliler, işgal devletine giderek ve orada ikamet ederek yasalara aykırı davrandı. Onlar Tunus'tan gönüllü olarak ayrıldı. Dini bağlarını da bir gerekçe göstererek işgalci konumunda oldu." ifadelerini kullandı.

Buacile, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tunus'un egemenliğine ve Filistin davasına olan sadakatine zarar verdiğinden dolayı Trabelsi'nin görevden alınması çağrısını acil bir mesele olarak görüyorum."

Trabelsi’nin görevden alınması çağrısında bulunanlar arasında sol muhalefetin yanı sıra bazı milletvekilleri, gazeteciler ve aktivistler de yer alıyor.

Yahudi asıllı bir aileden gelen iş adamı Roni Trabelsi, Kasım 2018'de Yusuf eş-Şahid döneminde Turizm Bakanı olarak atandı.

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