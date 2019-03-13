Tunus'ta 12 bebeğin ölümü protesto edildi

Sağlık Bakanının istifa etmesiyle yerine vekaleten göreve gelen Sağlık Bakan Vekili Seniye Bişeyh de dün olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, pazar günü itibarıyla aynı hastanede hayatını kaybeden bebek sayısının 12'ye yükseldiğini kaydetmişti.

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, "yaşama hakkı", "kartondan hükümetle tüm hayaller metfun", "bozuk olan ilaç değil, devlet" yazılı pankartlar taşıdı.

Bebek ölümlerinin ardından hükümetten ve muhalefetten açıklamalar gelirken, olaya ilişkin protestolar da sürüyor.

Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin soruşturma başlattığını belirten Bişeyh, "yenidoğan bebeklerdeki ölümlere ilişkin soruşturma çerçevesinde kana enfeksiyon bulaştığını ve bunun kan dolaşımını yavaşlattığını" tespit ettiklerini, ancak bu enfeksiyona neyin yol açtığını bulamadıklarını anlatmıştı.

Seniye Bişeyh, hastanede çocukların normal doğum sonrasında özel bakıma alındığını ve burada beslendiğini ifade ederken, "Soruşturma, bebekler için hazırlanan gıdaya enfeksiyon bulaşması olasılığına odaklanıyor, ancak soruşturma bitene kadar konuşmak için erken." ifadesini kullanmıştı.

Bişeyh, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın 10 gün içinde tamamlanmasını beklediklerini de dile getirmişti.

