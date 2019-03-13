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Tunus'ta 12 bebeğin ölümü protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 01:04 | Son Güncelleme

Başkent Tunus'ta Başbakanlık önünde toplanan onlarca aktivist, son günlerde aynı hastanede yaşanan bebek ölümlerinin sorumluluğun hükümete ait olduğunu savundu

TUNUS (AA) - Tunus'ta bir devlet hastanesinde 12 bebeğin ölümü protesto edildi.

Bebek ölümlerinin ardından hükümetten ve muhalefetten açıklamalar gelirken, olaya ilişkin protestolar da sürüyor.

Başkent Tunus'ta El-Kasbe Sarayı (Başbakanlık) önünde toplanan onlarca aktivist, son günlerde aynı hastanede yaşanan bebek ölümlerinin sorumluluğun hükümete ait olduğunu savundu.

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, "yaşama hakkı", "kartondan hükümetle tüm hayaller metfun", "bozuk olan ilaç değil, devlet" yazılı pankartlar taşıdı.

Güvenlik güçleri, göstericilerin Başbakanlık binasına ilerlemesine ise izin vermedi.

Tunus'un başkentindeki Er-Rabıta Devlet Hastanesinde son günlerde yaşanan bebek ölümleri, ülkede gündem olmuştu. Başbakan Yusuf Şahid ölümlerin ardından hastaneyi ziyaret etmiş, Sağlık Bakanı Abdurrauf eş-Şerif de görevinden istifa etmişti.

Sağlık Bakanının istifa etmesiyle yerine vekaleten göreve gelen Sağlık Bakan Vekili Seniye Bişeyh de dün olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, pazar günü itibarıyla aynı hastanede hayatını kaybeden bebek sayısının 12'ye yükseldiğini kaydetmişti.

Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin soruşturma başlattığını belirten Bişeyh, "yenidoğan bebeklerdeki ölümlere ilişkin soruşturma çerçevesinde kana enfeksiyon bulaştığını ve bunun kan dolaşımını yavaşlattığını" tespit ettiklerini, ancak bu enfeksiyona neyin yol açtığını bulamadıklarını anlatmıştı.

Seniye Bişeyh, hastanede çocukların normal doğum sonrasında özel bakıma alındığını ve burada beslendiğini ifade ederken, "Soruşturma, bebekler için hazırlanan gıdaya enfeksiyon bulaşması olasılığına odaklanıyor, ancak soruşturma bitene kadar konuşmak için erken." ifadesini kullanmıştı.

Bişeyh, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın 10 gün içinde tamamlanmasını beklediklerini de dile getirmişti.

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