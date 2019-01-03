HABER

Tunus'ta 2 terörist, operasyon sırasında üzerilerindeki bombayı patlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 13:00 | Son Güncelleme

Sidi Buzid vilayetinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışan iki terörist üzerilerindeki bombayı infilak ettirdi - Operasyon sırasında 1 polis yaralandı

Tunus'un Sidi Buzid vilayetinde düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya giren 2 terörist üzerilerindeki bombayı infilak ettirdi, operasyon sırasında 1 polis yaralandı.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ta, Tunus İçişleri Bakanlığına dayandırılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, ülkenin kırsalındaki Sidi Buzid vilayetine bağlı Celme beldesine sabah saatlerinden itibaren terörle mücadele operasyonu başlattı.

Terör şüphelilerinin bulunduğu tespit edilen bir eve operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, polis ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmanın ardından iki teröristin üzerilerindeki bombayı infilak ettirdiği kaydedildi.

Öte yandan TAP'ta yer alan bir güvenlik kaynağının açıklamasında, operasyon sırasında bir polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Tunus-Cezayir sınırı yakınlarında Sidi Buzid'in de aralarında olduğu dağlık bölge ve ülkenin iç kesimleri, zaman zaman bazı silahlı radikal grupların güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarına sahne oluyor.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Telsiz konuşmaları hızlı tren kazasının nedenini ortaya çıkardıTelsiz konuşmaları hızlı tren kazasının nedenini ortaya çıkardı
Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıBingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatışma operasyon teröristler Tunus

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki hızlı tren kazasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı!

Hızlı tren kazasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı!

İstanbul için bir uyarı da Beyaz Masa'dan geldi: Can güvenliğiniz için...

İstanbul için bir uyarı da İBB'den: Can güvenliğiniz için...

'Korkutarak' köylerine binlerce turist çekiyorlar

'Korkutarak' köylerine binlerce turist çekiyorlar

ABD'li heyet Ankara'da! Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracaklar

ABD'li heyet Ankara'da! Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracaklar

Milli Piyango İdaresi'nden 'Sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Dijital'in yarışması 9. MIXX Awards Türkiye'de jüri belli oldu!

Dijital'in yarışması 9. MIXX Awards Türkiye'de jüri belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.