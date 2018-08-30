Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

TUNUS (AA) - Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Başkentteki büyükelçilikte gerçekleştirilen resepsiyona, ülkedeki Türk kurumlarında görevli kişiler ile Tunuslu iş ve siyaset dünyasından temsilciler katıldı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin varlığını borçlu olduğu hayatlarını feda eden tüm şehitlere ve gazilere saygılarını sunduğunu" söyledi.

Cumhuriyetin 96. Zafer Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Gününü tebrik ettiğini belirten Doğan, "Türklerin Anadolu'da varoluşunun bir bayrağı bir göstergesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramının birçok zaferin de yıl dönümü olduğunu" ifade etti.

Malazgirt, Çanakkale, Sakarya Meydan Muharebesi gibi zaferlerin kolay olmadığını dile getiren Doğan, günümüzde de aynı derin ve yüksek seviyeli mücadelenin farklı boyutlarda devam ettiğini belirtti.

Tunus'un, "Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olması hasebiyle" Ankara'nın 2003'ten bu yana sürdürdüğü Afrika stratejisinin en temel unsurlarından biri olduğunu dile getiren Doğan, şunları kaydetti: