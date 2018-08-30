Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

TUNUS (AA) - Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Başkentteki büyükelçilikte gerçekleştirilen resepsiyona, ülkedeki Türk kurumlarında görevli kişiler ile Tunuslu iş ve siyaset dünyasından temsilciler katıldı.
Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin varlığını borçlu olduğu hayatlarını feda eden tüm şehitlere ve gazilere saygılarını sunduğunu" söyledi.
Cumhuriyetin 96. Zafer Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Gününü tebrik ettiğini belirten Doğan, "Türklerin Anadolu'da varoluşunun bir bayrağı bir göstergesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramının birçok zaferin de yıl dönümü olduğunu" ifade etti.
Malazgirt, Çanakkale, Sakarya Meydan Muharebesi gibi zaferlerin kolay olmadığını dile getiren Doğan, günümüzde de aynı derin ve yüksek seviyeli mücadelenin farklı boyutlarda devam ettiğini belirtti.
Tunus'un, "Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olması hasebiyle" Ankara'nın 2003'ten bu yana sürdürdüğü Afrika stratejisinin en temel unsurlarından biri olduğunu dile getiren Doğan, şunları kaydetti:
"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın, girişimcilerimizin, kendi ilişkilerini ve bulundukları ülkelerdeki karşıtları ile ilişkilerini çok sıkı tutmaları, ekonomik anlamda, yatırım anlamında, ihracat anlamında en önemli ihtiyaçlardan ve mücadele şekillerinden biridir."
Öte yandan törende bir konuşma yapan Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Meriç Sülü "yok edilmek istenen bir milletin özgür ve bağımsız yaşama isteğinin en önemli mücadelesini kutlamak üzere toplandıklarını" belirtti.
Sülü, "30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece biz Türklerin değil sömürgecilikten mağdur ve mazlum tüm dünya halklarının bayramıdır." dedi.
Türk ordusunun bugün dünyanın 8. ordusu olarak gösterildiğini belirten Sülü, bu sıralamanın "asker, top, tank, tüfek ve uçak" gibi kıstaslar göz önüne alınarak çıkartıldığını ancak Türklerin askeri dehasının göz önüne alınmadığını ifade etti.
Türk ordusunun Çanakkale Savaşı ve Kore Savaşı'ndaki mücadelelerinden örnekler veren Sülü, Başkomutanlık Meydan Muharebesinde sayısal dezavantajına rağmen Türk ordusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Yunan ordusuna karşı kesin bir zafer elde ettiğinin altını çizdi.
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