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Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 21:44 | Son Güncelleme

Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

TUNUS (AA) - Tunus'ta çok sayıda kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etti.

Başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde Filistin Taraftarları Derneği'nin çağrısı üzerine toplanan göstericiler, "Aksa tehlikede" ve "Filistin satılık değildir" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan Nahda Hareketi milletvekili Latife el-Habbaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'in Tunus'un her yerinde destek gördüğünü ifade etti.

Habbaşi, Filistin davasına destek vermeye devam edeceklerini, sözde barış planına veya başka bir plana aldanmayacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

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