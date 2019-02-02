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Tunus'ta AB'nin, eski cumhurbaşkanının damadıyla ilgili kararı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 22:15 | Son Güncelleme

Tunuslular, AB'nin, eski Cumhurbaşkanı Zeynelabidin bin Ali'nin damadı Mervan Mebruk'un mal varlığının dondurulması kararını kaldırmasını protesto etti

TUNUS (AA) - Tunus'ta çok sayıda kişi, Avrupa Birliği'nin (AB) eski Cumhurbaşkanı Zeynelabidin bin Ali'nin damadı Mervan Mebruk'un mal varlığının dondurulması kararını kaldırmasına tepki olarak başkentteki başbakanlık binası önünde gösteri düzenledi.

Tunus'ta yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren "Ben Uyanığım" örgütünün düzenlediği gösteriye katılanlar, "Tunus yaşasın ama siz yaşamayın", "Tunus hanedanların mülkü değil" pankartları açtı.

Örgütün Koordinatörü Eşref el-Avvadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa hükümetinin baskısı sonucu AB'nin Mebruk'un mal varlığının dondurulması kararını kaldırdığını söyledi.

Avvadi, Mebruk'un, iletişim alanında faaliyet gösteren bir Fransız şirketinin Tunus'taki şubesinin sahibi olması nedeniyle Fransa'nın bu konuya müdahil olduğunu kaydetti.

Tunus'un menfaati aleyhinde Mebruk'a yardım edenlerden hesap sorulması çağrısında bulunan Avvadi, örgütün, idari ve mali yolsuzluk konularında hükümete baskı uygulamaya devam edeceğini vurguladı.

Yerel basına göre, Fransa'nın Tunus Büyükelçisi Olivier Poivre d'Arvor, daha önce Tunus hükümetinin, Mebruk'un mal varlığının dondurulması kararının kaldırılması için doğrudan müdahalede bulunduğunu açıklamıştı.

Avrupa Birliği, pazartesi Mebruk'un mal varlığı üzerindeki dondurma kararını kaldırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mervan Mebruk Zeynelabidin Bin Ali

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