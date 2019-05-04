Tunus Üniversitesi öğretim üyelerinden İman el-Budali de öğretim üyesi olmanın ülkenin içinde bulunduğu şartlarda hiçbir değerinin kalmadığını, hiçbir ücret almadan fazla mesai yaptıklarını aktararak maaşlarının yeniden gözden geçirilmesini istedi. Maaşlarının 3 aydır ödenmediğini ve bunun insani olmadığını belirten Budali, gösterilerini artırarak devam ettireceklerini kaydetti.

Ömer, devlet üniversitelerinin çökmesine engel olmak için final sınavlarını boykot etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Birliğin Koordinatörü Ziyad bin Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maaşlarındaki kesintiler nedeniyle 42 gündür Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yaptıklarını ve yabancı üniversiteleri protesto ettiklerini söyledi.

Tunus Öğretim ve Araştırma Görevlileri Birliğinin (İjaba) çağrısına cevap veren çok sayıda akademisyen, 42 gündür oturma eylemi yaptıkları Eğitim Bakanlığı binası önünden başlayıp kent merkezindeki tiyatro binasına kadar yürüdü.

Tunus'ta üniversite hocaları 2015 yılından bu yana birçok defa protesto ve grev düzenledi. Hükümet ise sendikayla görüşmeler yürüttüğünü ve akademisyenlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için çaba harcadığını savunuyor.

Sendika yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Tunus'ta bir öğretim görevlisinin maaşı yaklaşık 650 dolar.

Tunus genelinde yaklaşık 200 üniversite ve 25 teknoloji enstitüsünde 20 bin öğretim görevlisi, 300 bin öğrenciye eğitim veriyor.

