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  4. Tunus'ta "Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset" etkinliği düzenlendi

Tunus'ta "Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset" etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:18 | Son Güncelleme

Tunus'ta "Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset" etkinliği düzenlendi

TUNUS (AA) - Tunus'un başkenti Tunus'ta Yunus Emre Enstitüsünce "Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset" etkinliği gerçekleştirildi.

Tunus Yunus Emre Enstitüsü ve Tunus Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ve Tunus Belediyesi tiyatro salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, piyano eşliğinde türkü söyleyen ve eserlerini anlatan polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula'nın resimleri sergilendi.

Neyzen Burcu Karadağ'ın modern müzikle harmanladığı Türk ve Anadolu ezgilerini seslendirdiği etkinlikte, yönetmen Fatih Sultan Mehmet Şadoğlu'nun Anadolu ve İstanbul'un simgeleşmiş yapılarını farklı açılardan ve "time lapse" tekniğiyle çektiği filmlerden bir kesit gösterildi.

Sula, Tunuslu izleyicilerden çok güzel geri bildirimler aldığı etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, inanç, kültür, tarih ve medeniyet olarak güçlü olduklarını söyledi.

Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım işi kolay kılalım" sözüyle hareket eden Yunus Emre Enstitüsünün bu tür etkinliklerle oluşturduğu kültürel etkinin önemine işaret eden Sula, "Yunus Emre'nin felsefesi, Anadolu irfanı ve kendi sanatımızla dünyanın hangi milleti hangi coğrafyası olursa olsun dokunabildiğimizi bugünkü etkinlikte gördük." dedi.

Sula, şöyle konuştu:

"Biz kendi sanatımıza, kültürümüze güvenmek durumundayız. Ülkemdeki ve aynı kaderi paylaştığımız topraklardaki gençlerin öz güveninin yükselmesi için çalışmak zorundayız. Etkinliğe katılan gençlerin gözlerindeki ışık yolumuzun doğru olduğunu gösterdi. Medeniyetimizi, dilimizi, kültürümüzü dünyanın her coğrafyasında anlatmaya devam etmeliyiz. Dünyada kötüler nasıl birlik oluyorsa iyiler de birlik olmalı."

Neyzen Karadağ da Tunus'ta Türk kültürünü, müziğini ve dilini anlatmak üzere yapılan organizasyonda bulunduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Ney In Ethno Jazz" adlı modern müzikle harmanlanmış Türk ve Anadolu ezgilerinden oluşan yeni albümüyle Tunus halkını buluşturduklarını anlatan Karadağ, "Yabancı bir ülkede konser verdiğinizde müziği dinleyiciye aktarırken nasıl bir ilgiyle karşılaşacağınızı tahmin edilemezsiniz. Tunus halkı zaten bizim kardeşimiz. Konserden sonra çok mutlu oldum." diye konuştu.

Etkinlikte, Türk kültürünü dünyada tanıtmak, kültürler arası iletişim kurmak ve köprü olmak misyonunun tezahür ettiğini anlatan Karadağ, güzel bir organizasyonla Tunuslularla iletişim içinde olduklarını kaydetti.

Karadağ, etkinlik için Yunus Emre Enstitüsü yöneticilerine teşekkür etti.

Yönetmen Şadoğlu ise oldukça etkili olan organizasyon içinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dilerim, daha nice beldelerde İslam hassasiyeti güderek etkinliklerin sayısı artar ve devamlı olur. Görsel çalışmam da buna vesile olabiliyorsa ne mutlu bana." dedi.

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"Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset" etkinlik Tunus Yunus Emre Enstitüsü

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