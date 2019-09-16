Tunus'ta anketlere göre ikinci tura kalan adaylar kutlamalara başladı

TUNUS (AA) - Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gayri resmi sandık çıkış anketlerine göre, ikinci tura kalmayı başaran Anayasa Profesörü Kays Said ve tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi'nin taraftarları kutlamalara başladı.

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kamuoyu araştırma şirketi Sigma Konsey'in ulusal bir kanal için hazırladığı gayri resmi çıkış anketlerine göre, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said yüzde 19,5, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi yüzde 15,5 oy oranıyla ikinci tura kalmayı başardı.

Sigma Konsey'in gayri resmi sandık çıkış anketine göre, Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro ise yüzde 11 oy oranıyla üçüncü sırada gelirken, Nida Tunus Partisi'nin adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi yüzde 9,4 ile dördüncü, Başbakan Yusuf Şahid ise yüzde 7,5 ile beşinci oldu.

Anket sonuçlarına göre, Kays Said ve tutuklu medya patronu Karvi'nin seçim ofislerinde ise ikinci tur kutlamaları başladı.

- Nahda'dan çıkış anketlerine itiraz