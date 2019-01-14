Tunus'ta Arap Baharı'nın 8. yıl dönümü kutlamaları

TUNUS (AA) - Nahda Hareketi Şura Meclisi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, yaşadığı bazı engellere rağmen Tunus devriminin geçiş sürecini başardığını söyledi.

Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan yüzlerce Nahda Hareketi mensubu, 14 Ocak 2011'de Arap Baharı isimli süreçle Zeynel Abidin bin Ali yönetimini devirmenin 8. yıl dönümünü kutladı.

Burada konuşma yapan Haruni, yaşadığı bazı engellere rağmen Tunus devriminin geçiş sürecini başardığını söyleyerek, "Kötüleşen ekonomik ve sosyal koşullara rağmen, Tunus her alanda istikrar için doğru yolda yürüyor." dedi.

Haruni, partisinin, "ekonomik zorlukları ve sorunları ele almak ve kalkınma geçişini sağlamak için" ülkedeki bütün siyasi ve sosyal güçlerin bir araya gelmesi çağrısını yineledi.

