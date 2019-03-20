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Tunus'ta bağımsızlık yıl dönümünde "ulusal otorite" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:04 | Son Güncelleme

Tunus'un Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 63. yıl dönümünde düzenlenen eylemde ülke yönetimine ulusal otoritenin geri kazanılması çağrısı yapıldı

TUNUS (AA) - Tunus'un Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 63. yıl dönümünde "ulusal otoritenin hakim kılınması" talebiyle gösteri düzenlendi.

Başkent Tunus'taki Fransız Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, ellerinde Tunus bayrakları ile bağımsızlık mücadelesinde şehit düşen direnişçilerin fotoğraflarını taşıdı.

Sömürge yönetimlerini kınayan göstericiler, aynı zamanda ülke yönetimine ulusal otoritenin hakim kılınması çağrısında bulundu.

Gösteri organizatörü Tunuslu aktivist Remzi el-Ulvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede "karar yapıcılar tarafından yağmalanan ulusal otoritenin geri kazanılması" gerektiğini belirterek, doğal kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve dağıtılmasının tamamen millileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkenin doğal kaynaklarının yağmalandığını, Fransız ve İtalyan balıkçıların kara sularını ihlal ederek deniz zenginliklerini çaldığını söyleyen Ulvi, Tunus yönetimine otoritesini geri kazanma çağrısı yaptı.

Tunus, Fransız işgali ve sömürgesine karşı verdiği mücadelenin ardından 20 Mart 1956'da bağımsızlığını kazandı.

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