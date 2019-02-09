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Tunus'ta Bardo ve Susa katliamı sanıklarına müebbet hapis

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 18:12 | Son Güncelleme

Tunus'ta Bardo ve Susa katliamı sanıklarına müebbet hapis

TUNUS (AA) - Tunus'ta yaklaşık 4 yıl önceki Bardo Müzesi ve Susa saldırıları nedeniyle yargılanan 7 sanığa müebbet hapis cezaları verildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bugünkü karar duruşmasında Bardo saldırısından sorumlu 3, Susa saldırısından sorumlu 4 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bardo Müzesi güvenlik görevlisinin müvekkili avukat Hazim el-Kusuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın temyize götürülebileceğini söyledi.

Kusuri, kurbanların yakınlarının bu kararı beklediğini belirterek, "Bu, iyi bir mesaj oldu." dedi.

Tunus'ta 2015'in mart ve haziran aylarında başkentteki Bardo Müzesi ve güneydeki Susa kenti sahilindeki otele düzenlenen iki silahlı saldırıda 59 kişi hayatını kaybetmişti.

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