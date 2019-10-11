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Tunus'ta bazı partiler cumhurbaşkanlığı seçiminde tavır almakta zorlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 23:12 | Son Güncelleme

Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki Yaşasın Tunus Partisi, seçimde hiçbir adayı desteklemediklerini duyurdu - Tunus İşçi Partisi ise destekçilerine seçimleri boykot etmeleri çağrısında bulundu

TUNUS (AA) - Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 2 gün kala bazı partiler tutumunu belirlemekte zorlanıyor.

Tunus'ta pazar günü yapılacak seçimde iki aday yarışacak: Anayasa Profesörü Kays Said ve Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi.

Bağımsız aday Said'e, geçen hafta yapılan genel seçimden birinci çıkan Nahda Hareketi gibi bazı partiler desteklerini açıklarken, Karvi'ye şimdiye kadar kendi partisi dışında bir siyasi oluşum destek çıkmadı. Bazı partilerse net tavır almakta zorlanıyor.

Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki Yaşasın Tunus Partisi, seçimde hiçbir adayı desteklemediklerini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, Said'in programının yeterince açık olmaması, Karvi'nin ise yolsuzlukla suçlanması nedeniyle bu yönde karar alındığı belirtildi ve Yaşasın Tunus Partisi destekçilerinden "kendi iradeleri doğrultusunda" oy kullanmaları istendi.

Genel seçimde 22 milletvekili çıkararak parlamentonun üçüncü büyük partisi olan Demokratik Akım Partisinin açıklamasında ise "eski sistemi ve yolsuzluk çarkını temsil eden" Karvi'nin karşısında tek aday olduğu için Said'in desteklenmesinin gerektiği vurgulandı.

Ülkedeki sol hareketlerden Tunus İşçi Partisi ise destekçilerine "üçüncü bir yol" sunarak seçimleri boykot etmeleri çağrısında bulundu. Partiden yapılan açıklamada, "Seçim süreci hak ihlalleri ve belirsizliklerle sekteye uğratılmıştır, seçilecek cumhurbaşkanı Tunus halkının geleceği için ümit vermemektedir." ifadeleri kullanıldı.

- Said'i açıkça destekleyen partiler

Parlamento seçimlerini birinci tamamlayan Nahda Hareketi, Said'e açık destek veren partilerin başında geliyor.

Halk Hareketi Partisi de tüm destekçilerini sağduyulu hareket etmeye davet ederek, Said'e desteğini yineledi.

Tunus'ta 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, bağımsız aday Kays Said yüzde 18,4 oyla birinci olmuştu. Medya patronu kimliğiyle tanınan Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi de yüzde 15,6 oyla ikinci gelerek Said'le ikinci tura kalmaya hak kazanmıştı.

Yolsuzluk suçlamasıyla 23 Ağustos'ta tutuklanan ve ilk turda seçim kampanyasını cezaevinden yöneten Karvi, çarşamba günü serbest bırakılmıştı.

Karvi'nin genel başkanı olduğu Tunus'un Kalbi Partisi, geçen hafta yapılan genel seçimlerde Nahda'nın ardından ikinci olmuştu.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kays Said Nebil el-Karvi partiler Tunus

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