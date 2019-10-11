Tunus'ta bazı partiler cumhurbaşkanlığı seçiminde tavır almakta zorlanıyor

TUNUS (AA) - Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 2 gün kala bazı partiler tutumunu belirlemekte zorlanıyor.

Tunus'ta pazar günü yapılacak seçimde iki aday yarışacak: Anayasa Profesörü Kays Said ve Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi.

Bağımsız aday Said'e, geçen hafta yapılan genel seçimden birinci çıkan Nahda Hareketi gibi bazı partiler desteklerini açıklarken, Karvi'ye şimdiye kadar kendi partisi dışında bir siyasi oluşum destek çıkmadı. Bazı partilerse net tavır almakta zorlanıyor.

Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki Yaşasın Tunus Partisi, seçimde hiçbir adayı desteklemediklerini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, Said'in programının yeterince açık olmaması, Karvi'nin ise yolsuzlukla suçlanması nedeniyle bu yönde karar alındığı belirtildi ve Yaşasın Tunus Partisi destekçilerinden "kendi iradeleri doğrultusunda" oy kullanmaları istendi.

Genel seçimde 22 milletvekili çıkararak parlamentonun üçüncü büyük partisi olan Demokratik Akım Partisinin açıklamasında ise "eski sistemi ve yolsuzluk çarkını temsil eden" Karvi'nin karşısında tek aday olduğu için Said'in desteklenmesinin gerektiği vurgulandı.