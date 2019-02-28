Tunus'ta binlerce güvenlik gücü gösteri düzenledi

TUNUS (AA) - Tunuslu güvenlik güçleri, "sosyal güvenlik sandığının hayata geçirilmesi ve akademik diplomalara ek gösterge" talebiyle gösteri düzenledi.

Binlerce kişi, bünyesinde dokuz farklı güvenlik gücü sendikasını barındıran Tunus Güvenlik Sendikaları Cephesi'nin çağrısıyla başbakanlık ve hükümet binalarının bulunduğu Kasaba Meydanı'nda toplandı.

Sivil giyimli güvenlik güçleri, "Akademik diplomaların tanınması lüks değil haktır", "Ey müdür, alım gücü bitti", "Vefa, vefa, şehitlerin kanı için vefa" yazılı dövizler taşıdı.

Sendika yetkilisi Nesim Ruveysi burada yaptığı açıklamada, "Sakinleştirici değil hakkımız olan akademik diplomaların bordrolara işlenmesini istiyoruz. Yüksek lisans, doktoraya sahip meslektaşlarımız var ancak akademik düzeylerinin çok gerisinde maaş alıyorlar." dedi.

Sivil Savunma Sendikaları Birliği Üyesi Abdullah Gazali de "görev sırasında sakat kalan veya mesleki yıpranma nedeniyle sağlığını yitirenlere güvence sağlayacak fonun kasasının boş olduğunu" söyledi.

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