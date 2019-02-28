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Tunus'ta binlerce güvenlik gücü gösteri düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 21:41 | Son Güncelleme

Tunus'ta binlerce güvenlik gücü, "sosyal güvenlik sandığının hayata geçirilmesi ve akademik diplomalara ek gösterge" talebiyle gösteri yaptı

TUNUS (AA) - Tunuslu güvenlik güçleri, "sosyal güvenlik sandığının hayata geçirilmesi ve akademik diplomalara ek gösterge" talebiyle gösteri düzenledi.

Binlerce kişi, bünyesinde dokuz farklı güvenlik gücü sendikasını barındıran Tunus Güvenlik Sendikaları Cephesi'nin çağrısıyla başbakanlık ve hükümet binalarının bulunduğu Kasaba Meydanı'nda toplandı.

Sivil giyimli güvenlik güçleri, "Akademik diplomaların tanınması lüks değil haktır", "Ey müdür, alım gücü bitti", "Vefa, vefa, şehitlerin kanı için vefa" yazılı dövizler taşıdı.

Sendika yetkilisi Nesim Ruveysi burada yaptığı açıklamada, "Sakinleştirici değil hakkımız olan akademik diplomaların bordrolara işlenmesini istiyoruz. Yüksek lisans, doktoraya sahip meslektaşlarımız var ancak akademik düzeylerinin çok gerisinde maaş alıyorlar." dedi.

Sivil Savunma Sendikaları Birliği Üyesi Abdullah Gazali de "görev sırasında sakat kalan veya mesleki yıpranma nedeniyle sağlığını yitirenlere güvence sağlayacak fonun kasasının boş olduğunu" söyledi.

- IMF ile sendikalar arasında kalan hükümet

Hükümetin geçen yıl yaklaşık 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.

IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

- Ekonomik beklentileri karşılayamayan devrim

Tunus'ta, Arap Baharı isimli sürecin ilk devrimiyle 14 Ocak 2011'de Zeynel Abidin bin Ali yönetiminin devrilmesinin üzerinden sekiz yıl geçti.

Kişisel hak ve özgürlükler alanında Tunus'a birçok kazanım getiren devrim, halkın ekonomik beklentilerini ise karşılayamadı.

Tunus, devrimden sonraki dönemde, yüksek enflasyon, artan işsizlik, düşük büyüme, yerel para birimi Tunus dinarının değer kaybının yol açtığı yıllar içinde şiddetini artıran sosyoekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

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