Tunus'ta Buteflika karşıtı gösteri

TUNUS (AA) - Tunus'un başkentinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Başkent Tunus'daki belediye tiyatrosu önünde toplanan ve aralarında Tunus'ta yaşayan Cezayirlilerin de olduğu göstericiler Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etti.

Demokratik Kadınlar Derneği ile Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumunca organize edilen gösteriye katılanlar, "Tunuslu kadınlar ve Cezayirli kadınlar özgürlüğün yanında", "Cezayir'de demokrasi zamanı" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Tunuslu sosyoloji araştırmacısı Fethiye es-Saidi, "gösterinin demokrasi mücadelesi veren Cezayir halkına destek" için düzenlendiğini belirtti.

Cezayir halkının kendi sorunlarını çözebilecek güçte olduğunu ifade eden Saidi, "Tunus ve Cezayir halkı demokrasiyi korumu konusunda ortak mücadele verdi. Bu yüzden onlara desteğimizi ifade etmek istedik." dedi.

Tunus'ta yaşayan Cezayirli Cemal el-Akadliye, "Cezayir'deki halkımızla ve ailemizle dayanışma içinde hareket ediyoruz. Cezayir'in bağımsızlığından bu yana insanlara zulmeden politikanın devamını kabul etmiyoruz." diye konuştu.