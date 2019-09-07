Tunus'ta cumhurbaşkanı adayından AB ile ticaret anlaşmasına eleştiri

TUNUS (AA) - Tunus'ta 15 Eylül'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin adaylarından Halk Cephesi Sözcüsü Hamma el-Hemmami, ülkesinin AB ile yaptığı ticaret anlaşmasının "yeni bir tip sömürgecilik" olduğunu söyledi.

Hemmami, adayı olduğu sol ittifakın seçim kampanyası kapsamında ziyaret ettiği Cenduba vilayetinde açıklamalarda bulundu.

Seçilmesi durumunda, ülkedeki ekonomik kaynakların kullanımını sınırlandırarak yurt dışına ham madde arzını denetleyeceğini belirten Hemmami, kaynakların istihdam ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi kapsamında kullanılacağını söyledi.

Hemmami, Avrupa Birliği (AB) ile Tunus arasındaki anlaşmaların "eşit şartlarda olmadığına" dikkati çekerek, "anlaşmaları sanayimize zarar vermeyecek, onu geliştirecek bir şekilde yeniden yapacağız." şeklinde konuştu.

Ülkesinin AB ile yaptığı Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'nı (DCFTA) değerlendiren Hemmami, "yeni bir tip sömürgecilik ve çiftçimiz için bir tehdit" ifadelerini kullandı.

Tunus ile AB arasında geçmişte yapılan serbest ticaret anlaşması, kapsamı genişletilerek 2019 yılında Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'na (DCFTA) geçilmişti.