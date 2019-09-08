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Tunus'ta cumhurbaşkanı adayları ilk kez TV'de halkın karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

Ülkede 15 Eylül'deki cumhurbaşkanı seçimleri için yarışan 26 aday, televizyondan canlı yayınlanan programda kendilerine yöneltilen soruları cevaplıyor

TUNUS (AA) - Tunus'ta 15 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde adaylar, ülke tarihinde ilk kez televizyon programında bir araya gelerek kendilerine yöneltilen soruları cevaplıyor.

Tunus televizyonlarında "Kartaca Sarayı'na Giden Yol" adıyla dün akşam başlayan programda, cumhurbaşkanı adaylarından, seçilmeleri durumunda icraatlarının ne olacağını anlatmaları istendi.

Cumhurbaşkanı adaylarının ilk kez televizyon programında bir araya geldiği programın birinci bölümüne Nahda Hareketi Partisinin adayı Abdulfettah Moro, Tunus İrade Hareketi Partisinin adayı Muhammed Munsif el-Merzuki, Tunus Alternatif Partisinin adayı Mehdi Cuma, Özgür Anayasa Partisinin adayı Abir Musa, Yine Demokratik Akım Partisinin adayı Muhammed Abu ve Tunus İleriye Partisinin adayı Abid el-Briki ile bağımsız cumhurbaşkanı adayları Ömer Mansur ve eski Eğitim Bakanı Naci Cellul katıldı.

Gazeteciler, adaylara, dış politika ve ulusal güvenlik gibi birçok alanda sorular yöneltti.

Program, 2'si devlet 11 televizyon kanalından ve 20 radyodan canlı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı adayları arasındaki münazaranın üç gün devam etmesi bekleniyor.

- Seçim 15 Eylül'de

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimleri, 15 Eylül'e alınmıştı.

Seçimlerin birinci turunda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi geçememesi halinde en çok oyu alan iki isim ikinci turda yarışacak.

Tunuslular, cumhurbaşkanı seçimlerinin hemen ardından 6 Ekim'de bu kez parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

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