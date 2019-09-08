Tunus'ta cumhurbaşkanı adayları ilk kez TV'de halkın karşısında

TUNUS (AA) - Tunus'ta 15 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde adaylar, ülke tarihinde ilk kez televizyon programında bir araya gelerek kendilerine yöneltilen soruları cevaplıyor.

Tunus televizyonlarında "Kartaca Sarayı'na Giden Yol" adıyla dün akşam başlayan programda, cumhurbaşkanı adaylarından, seçilmeleri durumunda icraatlarının ne olacağını anlatmaları istendi.

Cumhurbaşkanı adaylarının ilk kez televizyon programında bir araya geldiği programın birinci bölümüne Nahda Hareketi Partisinin adayı Abdulfettah Moro, Tunus İrade Hareketi Partisinin adayı Muhammed Munsif el-Merzuki, Tunus Alternatif Partisinin adayı Mehdi Cuma, Özgür Anayasa Partisinin adayı Abir Musa, Yine Demokratik Akım Partisinin adayı Muhammed Abu ve Tunus İleriye Partisinin adayı Abid el-Briki ile bağımsız cumhurbaşkanı adayları Ömer Mansur ve eski Eğitim Bakanı Naci Cellul katıldı.

Gazeteciler, adaylara, dış politika ve ulusal güvenlik gibi birçok alanda sorular yöneltti.

Program, 2'si devlet 11 televizyon kanalından ve 20 radyodan canlı yayınlandı.