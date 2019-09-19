Henüz tarihi netleşmeyen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda siyasi kesimlerin, adaylara yönelik desteğinin iki eksen üzerinde şekilleneceği öngörülüyor.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 18,4 oy oranıyla bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve yüzde 15,6 oy oranıyla tutuklu medya patronu Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil Karvi ikinci tur için ipi göğüsleyen isimler oldu.

Zeynel Abidin bin Ali dönemini sona erdiren 14 Ocak 2011'deki devrimden bu yana demokrasi sürecinde sergilediği başarıyı korumaya çalışan Tunus, pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti.

TUNUS (AA) - ADİL ESSABİTİ - Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan bağımsız aday Kays Said ve tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi'nin ülkedeki mevcut durumda "devrim yanlısı ve karşıtlarını" temsil ettiği belirtiliyor. Kamuoyunda 2011 yılında yaşanan devrimi Anayasa Profesörü Kays Said'in, eski rejimi ise tutuklu medya patronu Nebil Karvi'nin temsil ettiği yönünde yorumlar yapılıyor.

Siyasi analist El-Habib Buacile, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Anayasa Profesörü Said'in ikinci turda, Nahda Hareketi, Munsif Merzuki liderliğindeki Tunus İrade Hareketi Partisi gibi "yolsuzlukla mücadele, demokratik geçiş ve devrim hedeflerinin gerçekleştirilmesi" söylemlerini sarfeden partiler tarafından destekleneceğini söyledi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana; birinci turda yüzde 7,1 oy alan bağımsız aday Safi Said, yüzde 4,3 oy alan Onur Koalisyonu'nun adayı Seyfeddin Mahluf, adayı Muhammed Abu yüzde 3,36 oy alan Tunus'ta Demokratik Toplum Partisi, yüzde 2,9 oy alan eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhuriyet Halk Birliğinin adayı Lutfi el-Merayhi ve eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin de aralarında yer aldığı isim ve partiler ikinci turda Kays Said'e desteklerini açıkladı.

Devrim yanlılarının, devrimin hedefleri ve geçiş sürecine ilişkin mesajlarıyla öne çıkan bağımsız aday Said'in (61) yanında yer alacağı tahmin edilirken, eski rejimin uzantısı ve 2014 hükümetinde yer alan grupların bir kısmının da zamanında Nida Tunus'un önde gelen isimlerinden Karvi'nin (56) tarafında yer alacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte Buacile, 6 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler temelinde yapılacak siyasi uzlaşıların ise Cumhurbaşkanlığı adaylarının desteklenmesindeki denklemleri değiştirebileceğine işaret etti.

Nida Tunus içinden gelen ancak daha sonra Yaşasın Tunus Partisiyle ayrı bir yol çizen Yusuf Şahid'in, diğer aday Karvi ile karşı karşıya geldiğini hatırlatan Buacile, iki taraf arasındaki gerginliğin Karvi'nin "kara para aklama, vergi kaçakçılığıyla" suçlanması ve tutuklanmasıyla tırmandığını savundu.

Şahid ve partisi Yaşasın Tunus'un, Karvi'yi değil bağımsız aday Said'i destekleyebileceğini savunan Buacile, Şahid ve partisinin çekimser kalma ihtimalinden de söz etti.

- Eski rejimin adaylar konusundaki tutumu

Buacile, ayrıca Cumhurbaşkanlığı yarışında adayları Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musa olan ve 2011 devrimi öncesi rejimin uzantılarının yer aldığı bir grup olduğunu da hatırlattı.

Abir Musa'nın, devrim karşıtı ve Bin Ali yönetimi yanlısı tutumunu açıklamaktan çekinmediğine dikkati çeken Buacile, Abir Musa'nın devrim hedeflerinin gerçekleşmesi görüşünü savunan Said'i desteklemeyeceğini belirtti.