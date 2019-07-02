Tunus'ta cumhurbaşkanlığı makamının boşalması ihtimali ve muhtemel senaryolar

Sibsi'nin sağlık durumuna ilişkin yaşanan son gelişmeler, cumhurbaşkanlığı makamının boşalması ihtimallerinin ve bu durumda ortaya çıkabilecek durumun konuşulmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin perşembe günü rahatsızlanarak askeri hastaneye kaldırılması ve durumunun "kritik olduğu" yönündeki açıklamalar, önceki hafta da benzer şekilde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuna ilişkin kamuoyundaki endişeyi artırdı. Bir süre "stabil" seyreden sağlık durumunun daha sonra iyiye gittiği açıklandı.

TUNUS (AA) - ADİL ES-SABİTİ - Dünyanın en yaşlı üçüncü lideri Tunus Cumhurbaşkanı (93) Baci Kaid es-Sibsi'nin son günlerde sağlık durumuyla ilgili yaşadığı sıkıntı, cumhurbaşkanlığı makamının boşalması ihtimallerini ve bu durumda Anayasa Mahkemesi'nin atıl olması nedeniyle yaşanabilecek sıkıntıları gündeme getirdi.

Muhtemel senaryoların hukuki yönünü AA muhabirine değerlendiren anayasa profesörü El-Habib Hazr, Sibsi'nin normal durumu dışında 3 istisnai seçeneğin olduğunu söyledi.

Birincisinin, Anayasa Mahkemesinin müdahalesinin gerekmediği geçici boşluk durumu olduğunu belirten Hazr, "Cumhurbaşkanının görevini yapamaması ancak karar yetkisini elinde bulundurması durumudur. Cumhurbaşkanı yetki ve görevini kendi iradesiyle Başbakana devreder. Bu durumda başka bir tarafın (Anayasa Mahkemesi) müdahalesi ya da onayı gerekmez. Sadece anayasanın 83'üncü maddesine göre Meclis Başkanının bilgilendirilmesi gerekir." dedi.

İkincisinin, Anayasa Mahkemesinin müdahalesine ihtiyaç duyulan geçici boşluk durumu olduğunu kaydeden Hazr, "Bu da Cumhurbaşkanının görevini yapamaması ve görevini devredemeyecek durumda olmasıdır. Kendisi yine ülkenin Cumhurbaşkanıdır ancak içinde bulunduğu durum nedeniyle Anayasa Mahkemesi müdahalede bulunur. Geçici boşluk hali ilan ederek anayasanın 84'üncü maddesine göre cumhurbaşkanlığı görevi için başbakanı tayin eder. Ancak Başbakan yemin etmez. Çünkü her şeyin normale dönme ve Cumhurbaşkanının bir süre sonra yeniden görevini yapabilme ihtimali vardır. Buna geçici boşluk hali deniyor. Geçici boşluk halinin 60 günü geçmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.