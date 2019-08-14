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Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için 26 adaylık başvurusu kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2019 22:30 | Son Güncelleme

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için 26 adaylık başvurusu kabul edildi

TUNUS (AA) - Tunus'ta 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi için 97 adaylık başvurusundan 26'sının kabul edildiği duyuruldu.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçimleri için ön aday listesini açıkladı.

Bifun, 26 adaylık başvurusunun kabul edildiği listede devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali yanlısı Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musa ve Emel Partisi Başkanı Selma el-Lumi olmak üzere iki kadının bulunduğunu belirterek, 71 adaylık başvurusunun ise kabul edilmediğini söyledi.

Komisyon üyelerinden Faruk Buasker de adaylık başvurusu reddedilenlerin 31 Ağustos'ta nihai liste açıklanmadan önce itirazda bulunabileceklerini ifade etti.

- Öne çıkan adaylar

Adaylar arasında Başbakan Yusuf Şahid, Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, eski Cumhurbaşkanı Munsif Merzuk, Nahda Hareketinin adayı Meclis Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro, medya patronu Nebil el-Karvi, anayasa profesörü Kays Said, Tunus Projesi Hareketi lideri Muhsin Merzuk, eski başbakanlar Hammadi Cibali ve Mehdi Cuma, Halk Cephesi Sözcüsü Hamma el-Hemmami ve iş insanı Selim Riyahi öne çıkıyor.

Listede Muhammed Abbu (Demokratik Akım), Munci Rahavi (Halk Cephesi Partisi), Muhammed Nuri (bağımsız), Haşimi el-Hamidi (Muhabbet Akımı), İlyas el-Fahfah ( Emek ve Özgürlük için Demokratik Blok Partisi), Hatim Bulbiyar (bağımsız), Abid el-Beriki (Tunus İleriye Partisi), Seyfeddin Mahluf (Onur Koalisyonu), Lütfi el-Merayhi (Cumhuriyet Halk Birliği), Amr Mansur (bağımsız), Said el-Ayidi, Safi Said (bağımsız) ve Naci Celul (bağımsız) da yer alıyor.

Tunus yasalarına göre, bir kişinin cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için en az 10 milletvekili, yerel meclislerinden 40 başkan veya 10 bin seçmenin imzasını alması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumurbaşkanı seçim Tunus

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