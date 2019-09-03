Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası süreci başladı

KAFSA (AA) - Tunus'ta, Genel Başkanlığını gözaltındaki Nebil el-Karvi'nin yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, Nahda Hareketi Partisi ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki, cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası sürecini başlattı.

Tunus'un Kalbi Partisi, Kafsa kentinde yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir toplantı düzenleyerek, seçim kampanyasının ilk adımını attı.

Parti listesinin başkanı Süfyan Tubal, burada kampanya sürecinin resmen başladığını açıkladığı bir konuşma yaptı.

Tubal, devrimden sonraki ilk siyasi tutuklu olduğunu söylediği Karvi'yi Nelson Mandela'ya benzetti.

Selva Simavi de eşi Nebil el-Karvi'nin hapse girmesiyle birlikte sağlık ve eğitim sektörleri ile hükümetin yanlış politikaları nedeniyle yoksullaştırılan halkın da hapse girmiş olduğunu söyledi.

Simavi, yoksulların uğradığı bu zulme son vermek için 15 Eylül'de sandık başına gitmek gerektiğini ifade etti.

- Moro'dan herkese eşit muamele vaadi

Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro ise Safakes kentinde binlerce partilinin katıldığı toplantıda seçim kampanyasını başlattı.