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Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri öne çekilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:30 | Son Güncelleme

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybetmesinin ardından 17 Kasım'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 90 gün içinde yapılmak üzere daha erkene çekileceğini söyledi

TUNUS (AA) - Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybetmesinin ardından kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekileceği açıklandı.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun, yerel bir radyoda yaptığı açıklamada, 17 Kasım'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, 90 gün içinde yapılmak üzere daha erkene çekileceğini söyledi.

Bifun, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Meclis Başkanı Muhammed Nasır'ın göreve gelmesiyle, Anayasa'ya göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en geç 90 gün içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Seçim takviminin 90 gün içinde gerçekleştirilecek şekilde değiştirileceğini kaydeden Bifun, "Seçim takvimi ülkenin içinden geçtiği durum göz önüne alınarak revize edilecektir. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 90 günden önce tamamlanması gerekiyor. Bunun için de seçim takvimini öne çekmemiz lazım." dedi.

Bifun ayrıca yeni seçim tarihini görüşmek üzere YSK'nın ilerleyen zamanda bir araya geleceğini aktardı.

Tunus'ta parlamento seçimlerinin 6 Ekim'de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ise 17 Kasım'da yapılması planlanıyordu.

"Arap Baharı" adı verilen sürecin ardından iktidarın seçimle değiştiği bir sisteme kavuşan Tunus halkı, devrimden sonra parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için üçüncü kez sandığa gidecek.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, bugün başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Sibsi'nin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Sibsi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle son bir ay içinde üç kez hastaneye kaldırılmıştı.

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Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi Tunus Tunus seçimler

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