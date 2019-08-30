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Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 21:35 | Son Güncelleme

Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro: "Tüm Tunusluların cumhurbaşkanı olacağım" - Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Tunus'un, çevresindeki Mağrip, Afrika ve Arap ülkeleri olmadan ekonomik yükselişi sağlayamayacağını söyledi

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro, seçilmesi halinde tüm Tunusluların cumhurbaşkanı olacağını ve parti ile cumhurbaşkanlığını birbirinden ayıracağını ifade etti.

Nahda Hareketi Partisinin "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Beyannamesi"nin açıklanması için düzenlenen basın toplantısında konuşan Moro, seçilmesi halinde tüm Tunusluların cumhurbaşkanı olacağını dile getirdi.

Partisini ve cumhurbaşkanlığını birbirinden ayıracağını dile getiren Abdulfettah Moro, Tunus ile komşu ülkeler arasında iş birliği imkanı yaratma ve geleceğin kıtası olan Afrika'ya açılımın, beyannamelerinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Moro, Tunus'u üniversite, sağlık ve sanayi alanlarında Afrika'nın başkenti yapmak için çalışacaklarını belirterek, "İş adamlarını, ülkenin önde gelenlerini ve kurumları, doktorları, mühendisleri Afrika'ya yönelmeye, Afrika'nın derinliklerinde projeler yaratmaya ve iş birliği ile dayanışmaya dayalı ilişkiler kurmaya çağırıyorum." dedi.

Ülkenin güvenlik ve istikrarını güçlendirmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini garanti altına almak için çalışacaklarını kaydeden Abdulfettah Moro, kişisel verilerin korunması ve ülke ile halkı veri sızıntısından korumak için ordu içinde yeni bir birim kurulacağını kaydetti.

Moro, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere anayasal kurumların geçen yasama yılı boyunca görevlerini sürdürememelerinden duyduğu üzüntüyü de ifade etti.

- "Ekonomik hedeflere henüz ulaşılamadı"

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ise Nahda'nın devrimin ardından başlayan geçiş sürecinde önemli izler bıraktığını söyleyerek, "Tunusluların 10 yıllardır beklediği özgürlük taleplerini devrim gerçekleştirdi. Ancak vatandaşların sosyal şartlarını iyileştirmek için gerekli ekonomik hedeflere henüz ulaşılamadı." diye konuştu.

Ortak Mağrip ülkeleri ekonomik birliği kurmayı hedeflediklerini aktaran Gannuşi, Cezayir-Tunus ortak pazarı kurmak için de çalışacaklarını belirtti.

Raşid el-Gannuşi, Tunus'un, çevresindeki Mağrip, Afrika ve Arap ülkeleri olmadan ekonomik yükselişi sağlayamayacağını da vurguladı.

Tunus'ta halk, 15 Eylül'de cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek.

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