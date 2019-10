Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Yarışını Kays Said Kazandı

Kays Said, oyların yüzde 70'ini alırken, rakibi işadamı Nebil Karvi ise yalnızca yüzde 27,4'ünü aldı. Arap Baharı’nın başladığı ülke Tunus'ta, 7 milyon seçmen, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bir ayda üçüncü kez sandık başına gitti. Yarış, ilk turda 26 aday arasından sıyrılarak sürpriz şekilde öne geçen ve 18,4 oy alarak birinci gelen aday hukukçu Kais Said ile15,6 oy alan işadamı Nebil Karvi arasında geçti. Said, Siga Colsulting adlı araştırma grubunun açıkladığı sonuçlara göre yüzde 76,9 Emrhod anket firmasının açıkladığı sonuçlara göre ise yüzde 72,5 oranıyla seçimleri büyük farkla önde bitirdi. Resmi sonuçların ise Pazartesi açıklanması bekleniyor.

İkinci tura katılan her iki aday da kendisini "sistem karşıtı" olarak tanımlasa da, iki adayın profili ve yöntemleri birbirinden oldukça farklıydı. Bir tarafta, Arap Baharı’ndan sonra kabul edilen Tunus Anayasası'nın yazarlarından anayasa uzmanı, 61 yaşındaki, hukukçu muhafazakar Kays Said, diğer tarafta ise, "liberal, modernist", 56 yaşındaki medya patronu Nebil Karvi Tunus cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

Karvi'nin rakibi Kays Said ise duygularını göstermemesi ve kararlı tavırlarıyla "robocop" lakabını aldı. Said seçmenlere, yolsuzlukla mücadele ve hukuk devleti sözü verdi. Devletten ve işadamlarından gelen kampanya yardımını kabul etmedi, kendi olanakları ile kampanyasını yürüttü. Büyük ve masraflı mitingler yerine "düşük bütçeli" kampanya yürüterek, kapı kapı seçmeni gezip programını anlatmayı tercih etti. Sade ve gösterişten uzak yaşamı ile kendisini de programına bir örnek olarak sundu.

Herhangi bir partiye bağlı olmadan adaylığını koyan Kays Said ile Karvi, bir ilke imza atarak, Cuma akşamı televizyon ekranlarından ülke tarihinde ilk kez yüz yüze tartıştı. Ancak tartışmada Said kendinden emin ve sorulara verdiği net yanıtları ile puan topladı. Kays Said, Karvi ile televizyon tartışmasında, "Halkın iktidara gelebilmesi için sistemin değiştirilmesi ve birlik" çağrısında bulundu. Yolsuzluklarla, hukuk yardımıyla mücadele edeceğini açıkladı.

Ancak Said muhafazakar toplumu benimsediğini de saklamadı. Tunus medyası, "Bu televizyon tartışmasından sonra artık Nebil Karvi de Kays Said için oy verir" diyerek alaylı bir dille aslında, kazananın yüz yüze tartışmada ortay çıktığını dile getirdi. Partisiz aday olan Said, Arap devrimi değerlerine sahip çıktığını ancak toplumsal alanda muhafazakar olduğunu dile getirdi. İlk turu önde bitirdikten sonra, aralarında İslamcı muhafazakar parti Ennahda'nın da bulunduğu pek çok politik grup Said için oy verilmesi çağrısı yaptı.