Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Yarışını Kays Said Kazandı

Tunus'ta, Cumhurbaşkanı Beji Kaid Es-Sebsi'nin yaşamını yitirmesinin ardından iki tur olarak yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 61 yaşındaki hukukçu muhafazakar aday Kais Said, ilk tahmini sonuçlara göre, yarışı açık arayla kazandı. Kays Said, oyların yüzde 70'ini alırken, rakibi işadamı Nebil Karvi ise yalnızca yüzde 27,4'ünü aldı. Arap Baharı’nın başladığı ülke Tunus'ta, 7 milyon seçmen, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bir ayda üçüncü kez sandık başına gitti. Yarış, ilk turda 26 aday arasından sıyrılarak sürpriz şekilde öne geçen ve 18,4 oy alarak birinci gelen aday hukukçu Kais Said ile15,6 oy alan işadamı Nebil Karvi arasında geçti. Said, Siga Colsulting adlı araştırma grubunun açıkladığı sonuçlara göre yüzde 76,9 Emrhod anket firmasının açıkladığı sonuçlara göre ise yüzde 72,5 oranıyla seçimleri büyük farkla önde bitirdi. Resmi sonuçların ise Pazartesi açıklanması bekleniyor. Ancak resmi sonuçlar beklenmeden, sokaklara dökülen halk Said'in zaferini kutladı. Kays Said de resmi sonuçları beklemeden yaptığı kısa açıklamada, "Birlik ve beraberlikle, dürüstçe yeni Tunus'u yaratacağız" dedi.

‘‘Robocop’’ ‘‘Tunuslu Berlusconi’’ye karşı İkinci tura katılan her iki aday da kendisini "sistem karşıtı" olarak tanımlasa da, iki adayın profili ve yöntemleri birbirinden oldukça farklıydı. Bir tarafta, Arap Baharı’ndan sonra kabul edilen Tunus Anayasası'nın yazarlarından anayasa uzmanı, 61 yaşındaki, hukukçu muhafazakar Kays Said, diğer tarafta ise, "liberal, modernist", 56 yaşındaki medya patronu Nebil Karvi Tunus cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Tunus medyasının sık sık İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'ye benzettiği Karvi, yarışın kaybedeni oldu. Üç yıldır kendi kanalı Nessma TV'de sunduğu bir programla, ihtiyaç sahiplerine elektrikli ev eşyaları dağıtan Karvi, 2019 yılında politikaya girmeye karar verdi. Cumhurbaşkanlığına aday olarak "benim programım yatırımcıları çekmek için tam bir ekonomik açıklık" sözleriyle hedeflerini açıkladı. Karvi, Ağustos ayından bu yana vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından hapiste tutulurken, mahkeme kararıyla seçimlerden dört gün önce, geçtiğimiz Çarşamba günü çıkarılmış, "tutuklama kararının tümüyle politik" olduğunu öne sürmüştü. Kampanya yürütebilmek için seçimlerin bir hafta ertelenmesini isteyen Karvi'nin bu talebi de kabul görmedi.