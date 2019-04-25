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Tunus'ta demir yolu çalışanlarının grevi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 20:33 | Son Güncelleme

Tunus'ta demir yolu çalışanlarının grevi sürüyor

TUNUS (AA) - Tunus'ta, fosfat taşımacılığında kullanılan 13 numaralı demir yolu hattının yeniden açılması talebiyle Demiryolları Genel Birliği Sendikasının çağrısı üzerine dün başlatılan genel grev ikinci gününde devam ediyor.

Sendikanın genel sekreteri El-Arabi el-Yakubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ulaştırma Bakanlığıyla 13 numaralı hattın açılması için yürütülen uzun müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine demir yollarında başlatılan grev, işçilerin katılımı açısından başarılı." dedi.

"Önemli bir hat (demir yolu), kamyonlarla fosfat taşıyan baronların gerçekleştirdiği yapay grevler nedeniyle kapatıldı" diyen Yakubi, demir yolunun kapanmasının şirketin 2012'den beri 470 milyon dinardan (yaklaşık 921 milyon Türk lirası) fazla zarar etmesine neden olduğunu belirtti.

Yakubi, şöyle devam etti:

"Grev yapmaya mecburduk. Bu grevin vatandaşın çıkarına olduğunun da farkındayız. Demir yolunun eski haline dönmesi finansal denge sağlayacak ve iyi hizmet sunulmasına imkan tanıyacak."

Sidi Buzeyd vilayetinin gençlerinden oluşan göstericilerin 2012'de vilayette kalkınma ve iş imkanı sağlanması talebiyle 13 numaralı demir yolunda eylem yapması üzerine demir yolu kapanmıştı.

Fosfat taşımacılığının yapıldığı 13 numaralı demir yolu, ülkenin doğusundaki Safaks vilayetini batıdaki Tuzer ve Kafsa vilayetleri ve orta kesimdeki Sidi Buzeyd vilayetlerine bağlıyor.

Hattın kapanmasıyla, demir yolu sektöründeki işçiler için doğrudan istihdam olanakları ve ülkenin demir yolu taşımacılığı endüstrisinin gelişimi ile ilgili diğer istihdam fırsatlarının yok olduğu, hat üzerinde bulunan istasyon ve bölgelerin canlanmasına katkı sağlayan dolaylı faydaların da ortadan kalktığı belirtiliyor.

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13 numaralı demiryolu genel grev Tunus

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